Şimdi gözler Salah’ta!

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Süper Lig'de üstün performans sergileyen Muhammed Salah, çıktığı 8 maçta 8 gol attı. 34 yaşındaki sağ kanat bu sezon Amedspor'lu Gift Orban ile birlikte en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu oldu. Sahada kaldığı sürelerde rakiplerine zor anlar yaşatan Mısırlı süper star,Dış sahada sadece Amed'in ağlarını sarsan Salah bu istatistiğini bugün Çaykur Rizespor maçında kırmaya odaklandı.