Son fırtına Hyun-Seok Hong

Transfere yeni sezon öncesinde başlayarak kadrosunu şekillendiren Trabzonspor, 11'inci takviyesini gerçekleştirdi.İsmi yaklaşık 1 ay önce gündeme gelen 25 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde zaman zaman problemler olsa da dün itibarıyla el sıkışıldı. Yoğun pazarlıklar neticesinde Karadeniz temsilcisi,Güney Koreli yetenekle 3+1 yıllık kontrat yapacak Trabzonspor, Hyun-Seok'u yarın şehre getirerek sözleşme imzalatacak. Öte yandan oyuncunun Konferans Ligi maçına çıkmasının,Hong, hem 10 numara hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor ve duran topları da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Bu sezon Gent forması ile çıktığı 4 UEFA Konferans Ligi maçında 2 gol-3 asistlik önemli bir katkı sağladı.HYUN-SEOK HONG, Avrupa kariyerine 2018'de kiralık oynadığı Unterhaching'te başladı. 1 sene sonra Avusturya ekibi Juniors'a giderken gösterdiği çıkışla 2021'de LASK'ın yolunu tuttu. 2022'de de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gent'e transferi gerçekleşti. 2 sezondur formasını giydiğiToplam kariyerinde ise 229 müsabakada 60 gole (21 gol-39 asist) katkı yaptı.Ofansif soruna kesinlikle çare olursaha bir takımın kalbidir. Eğer kalbinizde ritim bozukluğu varsa sorunlar başlar. Trabzonspor'da da şu anda orta alanda özellikle ofansif anlamda katkı yapabilecek oyuncunun yokluğu büyük problem. Transferdevegibi hemen hemen özellikleri aynı 3 oyuncu alındı ama oynanan maçlarda 3'ünün de ofansif yeterliliği yok. Bakasetas'ın ayrılmasından sonra bu alanda büyük bir boşluk oluştu. Zaman zaman Bardhi bazı maçlarda önemli katkılar yapsa da gerekli istikrarı bir türlü yakalayamadı. Yeni transferŞu an Trabzonspor'un kadrosuna katılımının bu bölgede yaşanılan sorunu, vereceği katkıyla çözümleyebilecek yetenekte bir isim.