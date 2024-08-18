Son fırtına Hyun-Seok Hong

Transfere yeni sezon öncesinde başlayarak kadrosunu şekillendiren Trabzonspor, 11'inci takviyesini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Belçika ekibi Gent'te forma giyen ofansif orta saha Hyun-Seok Hong'u renklerine bağladı.
İsmi yaklaşık 1 ay önce gündeme gelen 25 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde zaman zaman problemler olsa da dün itibarıyla el sıkışıldı. Yoğun pazarlıklar neticesinde Karadeniz temsilcisi, futbolcunun transferini yaklaşık 4 milyon Euro'ya bitirdi.
Güney Koreli yetenekle 3+1 yıllık kontrat yapacak Trabzonspor, Hyun-Seok'u yarın şehre getirerek sözleşme imzalatacak. Öte yandan oyuncunun Konferans Ligi maçına çıkmasının, UEFA listesine eklenmesine engel teşkil etmediği öğrenildi.
AVRUPA'DA 4 MAÇTA OYNADI, 5 GOLE KATKI YAPTI
Hong, hem 10 numara hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor ve duran topları da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Bu sezon Gent forması ile çıktığı 4 UEFA Konferans Ligi maçında 2 gol-3 asistlik önemli bir katkı sağladı. Özellikle zekâsının çok yüksek olduğu ve oyunu iki yönlü oynadığı, her iki ayağını iyi kullanabilmesi ve topsuz koşuları yerinde olması sebebiyle arkadan gelerek sürpriz goller atabildiği belirtildi.
ASİSTLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
HYUN-SEOK HONG, Avrupa kariyerine 2018'de kiralık oynadığı Unterhaching'te başladı. 1 sene sonra Avusturya ekibi Juniors'a giderken gösterdiği çıkışla 2021'de LASK'ın yolunu tuttu. 2022'de de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gent'e transferi gerçekleşti. 2 sezondur formasını giydiği Belçika temsilcisinde 104 karşılaşmada 18 gol atarken 20 de asist gerçekleştirdi.
Toplam kariyerinde ise 229 müsabakada 60 gole (21 gol-39 asist) katkı yaptı.
BİR GÖRÜŞ
İskender Günen
Ofansif soruna kesinlikle çare olur
Orta
saha bir takımın kalbidir. Eğer kalbinizde ritim bozukluğu varsa sorunlar başlar. Trabzonspor'da da şu anda orta alanda özellikle ofansif anlamda katkı yapabilecek oyuncunun yokluğu büyük problem. Transferde Lundstram, Okay
ve Ozan
gibi hemen hemen özellikleri aynı 3 oyuncu alındı ama oynanan maçlarda 3'ünün de ofansif yeterliliği yok. Bakasetas'ın ayrılmasından sonra bu alanda büyük bir boşluk oluştu. Zaman zaman Bardhi bazı maçlarda önemli katkılar yapsa da gerekli istikrarı bir türlü yakalayamadı. Yeni transfer Hyun-seok Hong, orta alanda takımının hücum aksiyonlarında önemli bir oyuncu.
Şu an Trabzonspor'un kadrosuna katılımının bu bölgede yaşanılan sorunu, vereceği katkıyla çözümleyebilecek yetenekte bir isim.