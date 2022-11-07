Trabzon hız kesti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kaybettikleri iki puanın kendilerine yakışmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi değildir. 2-0'dan 2-2 olması iyi bir sonuç değil. Yaptığımız baskılar, oynamak, 2-0'ı yakalamak… Her şey iyi gidiyordu. İkinci yarıda rakip devreye girdi. Kafa kafaya gitti. Hamleler yaptık. Ömür'ün sakatlanması. Hüseyin Türkmen'in sakatlanması. Yerli zorunluluğu var. Zor bir durum. Trabzonspor kendi sahasında daha iyi bir sonuç almalıydı" dedi.yediği 2 golde de Marc Bartra'nın hatası vardı. İlk golde Mame Diouf'tan çalım yiyen, 2. golde de Hadziahmetovic'e müdahalede bulunamayan İspanyol stoperin bu, bariz hata yaptığı ilk karşılaşma da değil. 3-2 kaybedilenmaçında ağları sarsan Ndiaye'ye müdahale edemeyen İspanyol stoper, 3-2 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında da ilk golde çalım yedi, ikinci golde de topa hamle yapamayıp Markovic'i kaçırdı. 2-1 kazanılanmüsabakasında da yenilen golde pozisyonu adeta izledi.ilk golde topa dokunamayan Bartra, ikinci golde de Weghorst'un kafayı vurmasına engel olamadı. Avrupa Ligi gruplarındaki 3-2 kaybedilen Ferencvaros ve 2-1 mağlup olunan Kızılyıldız maçlarında da hataları pahalıya mâl olan isimdi.Bartra'nın fazlasını yapma çabası can sıkıyor.Bu Bartra denen arkadaşla olmuyor, olmayacak.Trabzonspor, 609 gündür Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yenilmiyor. Taraftarı önünde 8 Mart 2021'den bu yana çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi, oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet, 12 beraberlik elde ederek müthiş bir başarı yakaladı.KONYASPOR'UN 54. dakikada Diouf ile bulduğu ikinci gol büyük tartışma yarattı. Trabzonsporlu futbolcular ısrarla Senegalli oyuncunun topu elle oynadığını söylerken, VAR'daki 4 dakika süren inceleme sonrası gol geçerli sayıldı. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'daki programında topun ele değmediğini söyledi.Konyaspor karşısında Trabzonspor'un gollerini atan Trezeguet ve Bakasetas uzatma dakikalarında gördükleri sarı kartlarla Ankaragücü maçında cezalı duruma düştüler.Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, evde 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Başarılı oyuncu, "Bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki. Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Denemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitirip Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanan Trabzonspor'un, play-off'taki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimive EXXEN'den naklen ekranlara gelecek. Son 16 turuna kalmak için mücadele verecek bordo-mavili temsilcimiz; Fiorentina, Partizan, Dnipro-1, Gent, Anderlecht, Lech Poznan, CFR Cluj ve Basel ile eşleşebilecek. İki maç üzerinden gerçekleşecek müsabakalarKarşılaşmaların saatleri 20.45 ve 23.00 olarak düzenlenecek. Trabzonspor'un, play-off'u geçtiği takdirde son 16'daki rakibi 24 Şubat'taki kurada belirlenecek.