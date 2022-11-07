Trabzon hız kesti

Karşılaşmaya baskılı başlayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Bakasetas ve Trezeguet’nin penaltılarıyla öne geçti. Diouf’un iki golüyle oyuna ortak olan konuk ekipte 82’de Ikpeazu atıldı. Son anları tansiyonu yüksek geçen müsabakada puanlar paylaşıldı
BİZİM İÇİN HİÇ İYİ DEĞİL
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kaybettikleri iki puanın kendilerine yakışmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi değildir. 2-0'dan 2-2 olması iyi bir sonuç değil. Yaptığımız baskılar, oynamak, 2-0'ı yakalamak… Her şey iyi gidiyordu. İkinci yarıda rakip devreye girdi. Kafa kafaya gitti. Hamleler yaptık. Ömür'ün sakatlanması. Hüseyin Türkmen'in sakatlanması. Yerli zorunluluğu var. Zor bir durum. Trabzonspor kendi sahasında daha iyi bir sonuç almalıydı" dedi.
YENİLEN GOLLERDEHEP BAŞROLDE! Trabzonspor'un yediği 2 golde de Marc Bartra'nın hatası vardı. İlk golde Mame Diouf'tan çalım yiyen, 2. golde de Hadziahmetovic'e müdahalede bulunamayan İspanyol stoperin bu, bariz hata yaptığı ilk karşılaşma da değil. 3-2 kaybedilen Adana Demirspor maçında ağları sarsan Ndiaye'ye müdahale edemeyen İspanyol stoper, 3-2 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında da ilk golde çalım yedi, ikinci golde de topa hamle yapamayıp Markovic'i kaçırdı. 2-1 kazanılan Kayserispor müsabakasında da yenilen golde pozisyonu adeta izledi. 2-2'lik Beşiktaş maçında ilk golde topa dokunamayan Bartra, ikinci golde de Weghorst'un kafayı vurmasına engel olamadı. Avrupa Ligi gruplarındaki 3-2 kaybedilen Ferencvaros ve 2-1 mağlup olunan Kızılyıldız maçlarında da hataları pahalıya mâl olan isimdi. Sosyal medyada da bordo-mavili futbolseverler, Bartra'ya tepkilerinişöyle dile getirdi:
Bartra'nın fazlasını yapma çabası can sıkıyor.
Bu Bartra denen arkadaşla olmuyor, olmayacak.
EVDE 609 GÜNDÜR BILEĞI BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor, 609 gündür Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yenilmiyor. Taraftarı önünde 8 Mart 2021'den bu yana çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi, oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet, 12 beraberlik elde ederek müthiş bir başarı yakaladı.
FIRTINA'YI İSYAN ETTİREN POZİSYON
KONYASPOR'UN 54. dakikada Diouf ile bulduğu ikinci gol büyük tartışma yarattı. Trabzonsporlu futbolcular ısrarla Senegalli oyuncunun topu elle oynadığını söylerken, VAR'daki 4 dakika süren inceleme sonrası gol geçerli sayıldı. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'daki programında topun ele değmediğini söyledi.
GOLLERİ ATTILAR CEZALI DURUMA DÜŞTÜLER
Konyaspor karşısında Trabzonspor'un gollerini atan Trezeguet ve Bakasetas uzatma dakikalarında gördükleri sarı kartlarla Ankaragücü maçında cezalı duruma düştüler.
'KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK'
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, evde 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Başarılı oyuncu, "Bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki. Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Denemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
AVRUPA'DA RAKİP BELLİ OLUYOR UEFA Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitirip Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanan Trabzonspor'un, play-off'taki rakibi bugün belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimi TSİ 14.00'te yapılacak ve EXXEN'den naklen ekranlara gelecek. Son 16 turuna kalmak için mücadele verecek bordo-mavili temsilcimiz; Fiorentina, Partizan, Dnipro-1, Gent, Anderlecht, Lech Poznan, CFR Cluj ve Basel ile eşleşebilecek. İki maç üzerinden gerçekleşecek müsabakalar 16-23 Şubattarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların saatleri 20.45 ve 23.00 olarak düzenlenecek. Trabzonspor'un, play-off'u geçtiği takdirde son 16'daki rakibi 24 Şubat'taki kurada belirlenecek.