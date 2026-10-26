Yüzde yüzünüzü sahaya yansıtın

Thomas Reis
yönetiminde Süper Lig'de fırtına kopartan Trabzonspor, Çaykur Rize'yi de yenip üst üste 4. maçını da kazanmak ve zirve yolunda dev bir adım daha atmak istiyor.
Ligin yanı sıra Reis yönetiminde Avrupa'da da ikide iki yapan bordo-mavililer, özellikle G.Saray-F.Bahçe maçının olduğu derbi haftasını da kârlı şekilde kapatmanın peşinde. Son 3 lig maçını gol yemeden kazanan Fırtına, sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan yeşil-mavili takım karşısında hata yapmak istemiyor. Alman teknik adam oyuncularına "Her maçımız önemli. Sahada olduğunuz her dakika gelişmek için fırsat. Herkesten yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağınızı bu karşılaşmaya verin"
uyarısında bulundu.
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Mete Efendioğlu - Editör