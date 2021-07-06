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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Berkan’da fark 1 milyon €

Berkan’da fark 1 milyon €
Galatasaray, geçen sezon Alanyaspor'un Sion'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için hamle yaptı. Fiziksel olarak takımın en iyileri arasında yer alan ve maçlardaki yüksek koşu mesafeleri ile ön plana çıkan 23 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibinin kapısını 2 milyon Euro'luk teklifle çaldı. Ancak "3 milyon Euro istiyoruz" cevabı ile karşılaştı. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor. Galatasaray'ın para artı oyuncu ya da fiyatı biraz daha yükselterek bu transferde mutlu sona ulaşmaya kararlı olduğu öğrenildi.

PSV'DE 2 EKSİK
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz'da karşılaşacağı Hollanda ekibi PSV, 29 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Denzel Dumfries ve Donyell Malen takımda yok.

OKAN KOCUK GİRESUN'DA
Galatasaray'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki kaleci Okan Kocuk, ligin yeni ekibi Giresunspor'la anlaştı. Karadeniz kulübünün Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a transferde gösterdiği kolaylık nedeniyle teşekkür etti. Okan geçen sezon 10 lig maçında kaleyi korumuş, 12 gol yemişti.

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Berkan’da fark 1 milyon €
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