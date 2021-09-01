Morita’da ikinci hamle

F.Bahçe'de hücum bölgesine Diego Rossi hamlesi yapılırken, orta alan için transferi çıkmaza giren HidemasaMorita konusunda yeni bir adım atıldı. Başkan Ali Koç, Santa Clara'nın büyük hissedarı ve başkanı İsmail Uzun ile bir görüşme gerçekleştirip, yeni şartlar sundu. Japon oyuncu da Uzun'la masaya oturup, "F.Bahçebenim içinönemli birfırsat. Malişartlardakolaylık sağlamanızıbekliyorum" dedi. 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul seyahat planı iptal olsa da menajeri Hiroyuki Honda hâlâ Portekiz'de ve görüşmeleri sürdürüyor.