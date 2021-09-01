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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Morita’da ikinci hamle

Morita’da ikinci hamle
F.Bahçe'de hücum bölgesine Diego Rossi hamlesi yapılırken, orta alan için transferi çıkmaza giren Hidemasa Morita konusunda yeni bir adım atıldı. Başkan Ali Koç, Santa Clara'nın büyük hissedarı ve başkanı İsmail Uzun ile bir görüşme gerçekleştirip, yeni şartlar sundu. Japon oyuncu da Uzun'la masaya oturup, "F.Bahçe benim için önemli bir fırsat. Mali şartlarda kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dedi. 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul seyahat planı iptal olsa da menajeri Hiroyuki Honda hâlâ Portekiz'de ve görüşmeleri sürdürüyor.

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Morita’da ikinci hamle
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