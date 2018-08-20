Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Red Bull'da Daniel Ricciardo'nun yerine Pierre Gasly

'da 'nun yerine

-TAG Heuer, 2019 sezonu için Renault ile anlaşan Avustralyalı pilot 'nun yerine 2019 sezonu için 'nun Fransız pilotu ile anlaştıklarını açıkladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 23:25
Red Bull'da Daniel Ricciardo'nun yerine Pierre Gasly

takımlarından -TAG Heuer, -Honda'nın Fransız pilotu ile 2019 sezonu için anlaştıklarını açıkladı.

Renault ile 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan sözleşme imzalayan 'dan boşalan Red Bull koltuğuna Pierre Gasly oturacak.

Red Bull-TAG Heuer'den yapılan açıklamaya göre, Max Verstappen'in gelecek sezonki takım arkadaşı 22 yaşındaki Fransız sürücü Gasly olacak.

2017 sezonunun 15. yarışı Malezya Grand Prix'sinden beri Toro Rosso takımı adına yarışan Gasly, bu yıl Bahreyn'de 4'üncü, Macaristan'da ise 6. olarak dikkati çekmişti.

Fatih Terim istedi harekat başladı! İşte Galatasaray'ın santrfor adayları
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Red Bull'da Daniel Ricciardo'nun yerine Pierre Gasly
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN