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İtalya GP'sinde pole pozisyonu 'nin

'de sezonun 14. ayağı olan 'sinde pole pozisyonu Ferrari'nin Fin pilotu 'in oldu. 38 yaşındaki pilot 1.19.119'luk derecesiyle Formula 1 tarihinin en hızlı turunu attı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 18:47
Formula 1 İtalya GP'sinde pole pozisyonu Kimi Raikkonen'nin

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı 'sine Ferrari pilotu ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 38 yaşındaki Fin pilot Raikkonen, 1.19.119'luk zamanlamasıyla Formula 1 tarihinin en hızlı turunu attı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Raikkonen'in takım arkadaşı Alman , 1.19.280'lik derecesiyle ikinciliği elde ederken, Mercedes pilotu ise 1.19.294 ile en iyi üçüncü zamana imza attı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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Formula 1 İtalya GP'sinde pole pozisyonu Kimi Raikkonen'nin
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