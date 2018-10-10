Arjantin'de milli sporculardan biri altın 2 madalya

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nın üçüncü gününde Türkiye, 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Milli halterci altın madalyayı boynuna taktı

Erkekler 69 kiloda yarışan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, koparmada 135, silkmede ise 170 kilo kaldırdı. Toplamda 305 kiloluk dereceye ulaşan genç halterci, altın madalyayı boynuna taktı.

Muhammed Furkan, bu sonuçla Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye'ye halterdeki ilk altın madalyasını kazandırmış oldu.

Günün diğer madalyası ise milli judocu Ömer Kemal Aydın'dan geldi. Ömer Kemal, erkekler 100 kilo üçüncülük maçında Moldovalı Alin Bagrin'i ipponla yenerek bronz madalya kazandı.

Öte yandan, oyunlarda mücadele eden ilk Türk tenisçi olan Yankı Erel, tekler ikinci turunda Bulgar Adrian Andreev'e 3-6, 7-5, 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Yankı, karışık çiftlerde de Ukraynalı partneri Margaryta Bilokin ile ilk turda Jesper De Jong (Hollanda)-Eleonora Molinaro (Lüksemburg) ikilisine 2-0 mağlup oldu.