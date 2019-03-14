F1'de çıtayı belirleyen takım bu kez Mercedes değil

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası öncesindeki testler, Ferrari'nin yeni otomobiliyle son 5 yılın şampiyonu Mercedes'in önüne geçtiğinin işaretlerini verdi.

Mercedes takımı, otomobil sporlarının zirvesi Formula 1'e, hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014 sezonundan itibaren damga vurdu. Son 5 yıldır pilotlar ve takımlar klasmanında mutlu sona ulaşan Mercedes'in, rakiplerine ne kadar büyük üstünlük kurduğunu anlamak için Red Bull'un üst üste 4 şampiyonluk yaşadığı 2010'dan 2013'e kadar olan dönemi kıyaslamakta fayda var.

Sebastian Vettel ve Mark Webber'den oluşan kadrosuyla 77 yarışın 41'ini birinci bitiren Red Bull-Renault takımı, yüzde 53 galibiyet oranına sahipti. 99 yarışın 73'ünü kazanan Mercedes ise yüzde 74 galibiyet oranı yakaladı.

1999-2004 döneminde üst üste 6 takımlar şampiyonluğu yaşayan Ferrari'nin dahi 101 yarışın 63'ünü (yüzde 62) kazandığı düşünüldüğünde, Mercedes ile rakipleri arasındaki güç farkı daha iyi anlaşılıyor. Son 5 Formula 1 sezonunda yalnızca iki takım daha yarış kazanabildi. Ferrari 14, Red Bull 12 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İspanya'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen 8 günlük sezon öncesi testleri, Mercedes takımının, aero kurallarının değiştiği 2019'da çıtayı belirleyen aracı üretememiş olabileceğini gösterdi.

Testlerdeki tur zamanları, otomobillerin yakıt yükü, hangi ayarlara sahip olduğu, motorun hangi kapasitede çalıştığı gibi değişkenler bilinmediğinden, ortaya net bir tablo koymasa da takımların ilk yarış öncesindeki durumları hakkında fikir veriyor.

FERRARI BİR ADIM ÖNDE

Şampiyonluğa 2017 ve 2018'de oldukça yaklaşan ancak sezonun ikinci yarısındaki performansı yüzünden Mercedes'in gerisinde kalan Ferrari, yarış takımının kuruluşunun 90. yılı şerefine SF90 adını verdiği otomobiliyle rakiplerini etkiledi.

Turbodan çıkan iki boruyu (wastegate) birleştirerek geniş çaplı tek boru haline getiren ve diğer motor üreticilerinden farklı olarak ana egzozun üstüne konumlandıran Ferrari, son 3 yıldır olduğu gibi yine sezon öncesi testlerin en hızlı tur zamanını yaptı.

Ferrari, Sebastian Vettel'in en yumuşak hamurlu lastikle elde ettiği 1:16.221'lik derecesiyle, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın geçen yıl İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında kırdığı pist rekoruna (1:16.173) çok yaklaştı.

İtalyan ekibi, daha sert lastiklerle çıkardığı sürelerle 1 dakika 16 saniye barajının altına inebileceğini gösterdi. Vettel, en yumuşak lastikten teoride tur başına 1.2 saniye daha yavaş orta hamurla 1:16.720, yeni takım arkadaşı Charles Laclerc de 1.9 saniye daha yavaş sert hamurla 1:17.253'lük dereceye imza attı.

2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari, yarış simülasyonlarındaki temposu ve virajlardaki dengesiyle de göz doldurdu.

Ferrari, testler boyunca 997 tur attı ancak dayanıklılık konusunda kafalarda soru işaretleri bıraktı. Takım, jant sorunu nedeniyle Vettel'in yaptığı kazanın yanı sıra, soğutma problemi, elektrik ve egzoz sistemi arızaları yüzünden pisti Mercedes'ten 193 kez az turladı.

MERCEDES SAĞLAM AMA LİDER DEĞİL

Teknik kuralların değiştiği 2017'den sonra önceki 3 sezonun aksine şampiyonluk için daha fazla mücadele etmek zorunda kalan Mercedes, bin 190 turla 2019 testlerinin pistte en uzun kalan takımı oldu.

Mercedes, Lewis Hamilton'ın 1:16.224'lük zamanıyla Ferrari'nin yalnızca 0.003 saniye arkasında gözükse de şampiyonluğa ulaştığı son 5 yıldan farklı olarak ilk kez tek tur performansı dışında yarış temposunda da sıralamanın zirvesinde yer almadı.

Ferrari ile karşılaştırıldığında geleneksel bir ön kanat tasarımı tercih eden Mercedes, testlerin ikinci haftasında yaptığı kapsamlı güncellemelerle de yeni otomobili W10'un konsepti konusunda kafalarının karışık olduğu sinyalini verdi.

Mercedes sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, verdiği demeçlerde Ferrari'nin arkasında olduklarını savundular. Son şampiyon Hamilton, işi ileri götürerek farkın tur başına 0.5 saniye olabileceğini öne sürdü.

RED BULL KAPALI KUTU

Renault ile 12 yıllık işbirliğini noktalayıp Honda motorlarını kullanmaya başlayan Red Bull takımı, yeni pilotu Pierre Gasly'nin yaptığı iki kaza sebebiyle 833 tur atabildi.

En fazla pistte kalan takımlar sıralamasında 8. basamakta yer alan Red Bull, az yakıt ve yumuşak lastikle hızlı turlar atmak yerine, yarış simülasyonu ağırlıklı bir test programı izledi.

McLaren takımıyla kötü geçen sezonları sonrası sağlamlığı sorgulanan Honda motorları, Red Bull'un takım direktörü Christian Horner ve pilotları Max Verstappen ile Pierre Gasly'den övgü aldı.

Pisti, orta lastikle 1:17.715 ile turlayan Gasly, Red Bull RB15'in hamur farkı ortadan kalktığında Mercedes'in çok da uzağında olmadığını gösterdi.

"ORTA SINIF" ARAYI KAPATIYOR

Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un çok uzağında olmaları nedeniyle "orta sınıf" adı verilen takımların, değişen aero kuralları sonrası farkı kapatması bekleniyor. Başını Renault ve Haas-Ferrari'nin çektiği takımların testlerdeki performansı da bunu doğrular nitelikteydi.

Daniel Ricciardo'yu transfer eden Renault, 961 tur ve en yumuşak lastikle ulaştığı 1:16.843'lük süreyle her iki alanda da testlerin 3. en iyi takımı oldu.

Testleri 871 turla tamamlayan Haas'ın, en yumuşak hamurdan 1.2 saniye yavaş olan orta lastikle yaptığı 1:17.575'lik tur zamanı da oldukça etkileyiciydi.

Tecrübeli pilot Kimi Raikkonen'i kadrosuna katan ve ismi Sauber'den Alfa Romeo'ya dönüşen İsviçre merkezli takım, cesur tasarımı, özellikle de radikal ön kanat dizaynıyla dikkati çekti.

Williams-Mercedes ise testlerin en zayıf takımı oldu. Otomobilini yetiştiremediği için testlerin ilk 2 günü ve 3. gününün sabah seansını kaçıran Williams, 567 tur atabildi.

SEZON ÖNCESİ TESTLERİNİN İSTATİSTİKLERİ

Takımların en iyi dereceleri (tamamı en yumuşak lastikle):

1. Ferrari (Sebastian Vettel) - 1:16.221

2. Mercedes (Lewis Hamilton) - 1:16.224

3. Renault (Nico Hulkenberg) - 1:16.843

4. Toro Rosso-Honda (Alex Albon) - 1:16.882

5. McLaren-Renault (Carlos Sainz) - 1:16.913

6. Haas-Ferrari (Romain Grosjean) - 1:17.076

7. Red Bull-Honda (Pierre Gasly) - 1:17.091

8. Alfa Romeo-Ferrari (Kimi Raikkonen) - 1:17.239

9. Racing Point-Mercedes (Lance Stroll) - 1:17.556

10. Williams-Mercedes (George Russell) - 1:18.130

Lastik türlerine göre en iyi dereceler:

En yumuşak lastik: Ferrari - 1:16.221

Yumuşak lastik: Mercedes - 1:16.628

Orta lastik: Ferrari - 1:16.720

Sert lastik: Ferrari - 1:17.253

En fazla tur atan takımlar:

1. Mercedes - 1190

2. Ferrari - 997

3. Renault - 961

4. Toro Rosso (Honda) - 935

5. Alfa Romeo (Ferrari) - 922

6. McLaren (Renault) - 874

7. Haas (Ferrari) - 871

8. Red Bull (Honda) - 833

9. Racing Point (Mercedes) - 625

10. Williams (Mercedes) - 567