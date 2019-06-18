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Milliler, 'un başkenti Minsk'te 21 Haziran'da başlayacak 'na katılacak.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 11:44
Erkek Milli Boks Takımı, Belarus'a gitti

Erkek Milli Boks Takımı, 21-30 Haziran tarihlerinde Belarus'ta düzenlenecek Avrupa Oyunları'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan 8 sporcu, 3 antrenör eşliğinde, organizasyonun düzenleneceği Belarus'un Misk şehrine hareket etti.

Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez ile takımı Avrupa Oyunları'na hazırlayan milli takım antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporculara güvendiğini belirtti.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Daştan, "Milli takımın başantrenörü Nunez ile yoğun şekilde çalıştık. Kamp süresince sporcularımızı şampiyonaya hazırladık. Bunun için çeşitli turnuvalara katıldık. İnşallah şampiyonadan madalyalarla döneceğiz. Bizlere her zaman destek veren Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyorum." dedi.

Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar, +91 kiloda da Mücahit İlyas temsil edecek.

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Erkek Milli Boks Takımı, Belarus'a gitti
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