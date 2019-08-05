İstanbul kanatlandı

COFFEE

LOVERS

BUGÜN NELER OLDU

Uçmak ve uçarken eğlendirmek temasıyla düzenlenen ve tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilinde coşkulu anların yaşanmasına neden oldu.Deniz üzerine kurulan rampaya gelen takımlar, ardından çalan siren sesiyle birlikte. Etkinliğe binlerce İstanbullu katılırken, olası acil durumlara müdahale edilebilmesi için sağlık ekipleri hazır bulundu.Caddebostan sahilindeki etkinlik sırasında Red Bull akrobasi pilotu Dario Costa'nın akrobasi uçağıyla deniz üzerinde yaptığı gösteri nefes kesti.Yarışmanın başladığı ilk anlarda ters açıdan sert esen rüzgâr, takımların zorlu anlar yaşamasına neden oldu. Bazı takımlar uçuşu gerçekleştiremese de çok eğlendi.Kahve ölçeği figürlü uçuş aracı ile en çok puanı toplayan Coffee Lovers şampiyon olurken, takımın pilotu Çetin Gürer ''Pilotluk eğitimi' ödülünün sahibi oldu. İkinciliği elde eden Mother Force takımı, Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama ödülünü, üçüncü olan Vecihi Team takımı ise Avusturya'daki Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile uçma ödülünü kazandı. 14 metreye giderek en uzun mesafe kateden Uçan Efeler takımı Dünya Turu özel ödülünün sahibi oldu.