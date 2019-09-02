Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

LİGUE 1'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Reims deplasmanında 2-0 kaybetti. İlk sarı kartını 40. dakikada gören Yusuf Yazıcı 53. dakikada ikinci sarı kartını alınca, kırmızı ile oyun dışı kaldı. Bu, milli futbolcunun kariyerindeki ikinci kırmızı kart oldu. Ev sahibi 73'te Doumbia'nın penaltısıyla öne geçerken, Oudin 90'da skoru 2-0 yaptı. Lille uzatmada kazandığı penaltıyı gole çeviremeyince, maç 2-0 sona erdi.İSKOÇYA 1. Futbol Ligi'nde iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, Rangers'ı 2-0 yenen Celtic kazandı. Konuk takım Celtic, 32. dakikada Odsonne Edouard ve 90+3. dakikada Jonny Hayes'in kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan Rangers'ta Jordan Jones, 90+6. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.FENERBAHÇE'NİN sözleşme yenilemediği Martin Skrtel, yeni takımı Atalanta'dan beklenmedik bir şekilde ayrıldı. Bunun sebebi olarak ise 34 yaşındaki Slovak futbolcunun fizik olarak çok kötü durumda olması gösterildi.ABD Açık'ta tek kadınların son şampiyonu Naomi Osaka, ABD'li rakibi Coco Gauff'u 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. Osaka'nın yeni rakibi Belinda Bencic. Tek erkeklerde ise 13 rnumaralı seribaşı Gael Monfils, Kanadalı Denis Shapovalov'u nefes kesen bir maçtan sonra 3-2 mağlup etti.