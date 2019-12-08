12 yaşındaki Işıl Karpov’u pes ettirdi

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BUGÜN NELER OLDU

Satranç Festivali'nde, 7 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Usta (Grand Master) Anatoly Karpov, 10 minik sporcu ile aynı anda satranç oynadı. Satrancın yaşayan efsanesi olarak anılan Karpov, büyük ilgiyle izlenen karşılaşmalarda rakiplerinin 9'unu yenerken, 12 yaşındaki Işıl Cingöz karşısında zorlandı.Teklifi kabul eden genç sporcu, büyük sevinç yaşarken, katılımcılar tarafından da ayakta alkışlandı.