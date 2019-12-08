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12 yaşındaki Işıl Karpov’u pes ettirdi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
12 yaşındaki Işıl Karpov’u pes ettirdi
Mersin'deki Satranç Festivali'nde, 7 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Usta (Grand Master) Anatoly Karpov, 10 minik sporcu ile aynı anda satranç oynadı. Satrancın yaşayan efsanesi olarak anılan Karpov, büyük ilgiyle izlenen karşılaşmalarda rakiplerinin 9'unu yenerken, 12 yaşındaki Işıl Cingöz karşısında zorlandı. Işıl Cingöz'ün hamlelerini başarılı bulan Karpov, karşılaşmada 40. dakikaya yaklaşılırken, rakibine beraberlik teklif etti. Teklifi kabul eden genç sporcu, büyük sevinç yaşarken, katılımcılar tarafından da ayakta alkışlandı.
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12 yaşındaki Işıl Karpov’u pes ettirdi
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