İstanbul’u koşuyorum finali Bebek’te yapacak

BUGÜN NELER OLDU

etkinliklerinin bu yılki son yarışı olan Bebek Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda bugün koşulacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Bu koşular, Türkiye'deki yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek açısından önem taşıyor. İstanbulluları Bebek'te birlikte koşmaya davet ediyoruz"