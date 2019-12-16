‘Larkin’i milli takım’da görmek isteriz’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya'nın ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Anadolu Efes'in bir maçta 49 sayı atarak Euroleague rekoru kıran ABD'li basketbolcusu Shane Larkin'in, Milli Takım'la anılması hakkında şöyle konuştu: "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum.Milli futbolcularımızın asker selamını UEFA'nın kınamasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: