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‘Larkin’i milli takım’da görmek isteriz’

Giriş Tarihi: 16.12.2019
‘Larkin’i milli takım’da görmek isteriz’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya'nın ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Anadolu Efes'in bir maçta 49 sayı atarak Euroleague rekoru kıran ABD'li basketbolcusu Shane Larkin'in, Milli Takım'la anılması hakkında şöyle konuştu: "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi Milli Takımımızda görmek isteriz. Bu da Milli Takım'ı iyi yere taşır." Milli futbolcularımızın asker selamını UEFA'nın kınamasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "UEFA kınama ve 50 bin Euro para cezası verdi. Macron'a, 'Griezmann sana benzer selam yaptı, size ceza yok. Bizimkiler şu anda UEFA'da, bu ne iştir' dedim, gülmeye başladı."
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‘Larkin’i milli takım’da görmek isteriz’
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