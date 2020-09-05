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'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı 'sine, Mercedes takımının pilotu ilk sıradan başlayacak.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 17:40 Son Güncelleme: 5.9.2020 17:41 ABONE OL
İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.18.887'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 94. pole pozisyonuna ulaştı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas 1.18.956'lık süresiyle ikinciliği, McLaren sürücüsü Carlos Sainz ise 1.19.695'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın
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