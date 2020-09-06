Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de Gasly'den tarihi zafer

Formula 1'de Gasly'den tarihi zafer

Formula 1 'si sürpriz bir sonuca sahne oldu. Büyük heyecan sahne olan yarışı AlphaTauri takımının Fransız pilotu kazandı. Fransız sürücü F1 kariyerinin ilk zaferine imza attı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 20:15 ABONE OL
Formula 1'de Gasly'den tarihi zafer

Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan İtalya Grand Prix'i sürpriz bir sonuçla noktalandı.

Formula 1'in en şık takımı AlphaTauri'nin Fransız pilotu 24 yaşındaki Pierre Gasly, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak, Formula 1 kariyerinde ilk kez zirveyi temsil etmiş oldu. İtalya Grand Prix'inde Magnussen yarış dışı kaldı.

Yarışı lider götüren Hamilton ise hatalı pit stop nedeniyle 10 saniyelik dur kalk cezası aldı. Ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc kontrolü kaybederek bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında bariyer tamiri nedeniyle yarışa ara verilirken yeni kurallar gereği yarış yeniden başldı. Yaşanan olayların ardından Gasly, büyük bir atak yapıp liderliğe yükselerek, damalı bayrağı gören ilk isim oldu.

Yarışta Calor Sainz ikinci Lance Stroll üçüncü olurken cezası sonrası son sıraya gerileyen Lewis Hamilton 7. sırada yarışı tamamladı. Ayrıca, 2013 Avustralya yarışında Kimi Raikkonen'in Lotus ile elde ettiği zaferin ardından Formula 1'de ilk defa Mercedes, Ferrari ve RedBull dışında bir takım yarış galibiyeti kazanmış oldu.

Öte yandan AlphaTauri 2008 İtalya'dan sonra ilk kez bir grand prix'yi zirvede tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı!
SON DAKİKA HABER | Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Masterchef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar potada? Masterchef'te dün gece bireysel dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!
UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
SON DAKİKA: İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı! "Sosyal medyada karamsar şarkılar dinliyordu..."
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatını değiştiren olay… ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’
Son dakika haberi: Corona virüs testi pozitif çıkan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama! Nihat Hoca iyileşti...
KPSS soruları ve cevapları 2020 ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak? KPSS soruları ve cevapları için bekleyenler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de Gasly'den tarihi zafer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA