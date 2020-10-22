ŞAMPIYONLAR Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Koronavirüs'e yakalanan 10 oyuncusundan yoksun gittiği İspanya'da Real Madrid'i 3-2 yenerek büyük bir zafere imza attı. Ukrayna ekibinin gollerini Tete, Varane (kk) ve Solomon atarken, Modric ile Vinicius'un golleri Real'e yetmedi. B Grubu'ndaki diğer maçta Inter ile M.Gladbach 2-2 berabere kaldı.Diğer sonuçlar: Olympiakos-Marsilya: 1-0, Manchester City-Porto: 3-1, Ajax- Liverpool: 0-1, Midtjylland-Atalanta: 0-4.SPORTRADAR AG şirketiyle anlaşma imzalayan Vodafone TV, İngiltere Premier, Almanya Bundesliga ve Portekiz Premier Ligi'nin ardından kullanıcılarına Avusturya Tipico Bundesliga'yı da hiçbir ek ücret ödemeden izleme imkanı sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, 24 Ekim 18.00'de Austria Wien-FC Red Bull Salzburg, 25 Ekim 16.30'da LASK-Spusu SKN St. Pollen maçlarını izleyebilecek.AKTIF Bank'ın dijital bankacılık platformu N Kolay iş birliği ile 8 Kasım'da koşulacak olan 'N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "Koşacak isimler arasında ben de varım. Tamamlamayı umuyorum" dedi. Yenikapı'dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya geçilecek. Maratonda Türkiye'nin en kapsamlı sanal koşusu da "Tek Başına Bizimle Koş" sloganı ile gerçekleştirilecek.ZERBAYCAN futbol kulübü Karabağ'ın sportif direktörü Emrah Çelikel, Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamayı istediklerini bildirdi. Karabağ'ın evindeki karşılaşmalar için şimdilik Macaristan, Polonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin önerildiğini aktaran Çelikel, "Biz de UEFA'ya alternatifler sunacağız. Tercihimiz maçların Türkiye'de oynanması" ifadelerini kullandı. Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan Karabağ, ilk iç saha maçını 29 Ekim'de İspanya'nın Villarreal takımı ile yapacak.