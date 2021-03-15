Turkish Open 2021'in altıncı gününde genç milli tekvandoculardan 6'sı altın 22 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in altıncı gününde gençler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar gerçekleştirildi.

Gençler kategorisindeki müsabakalar sona ererken, ay-yıldızlı tekvandocular, 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Erkekler 45 kiloda Yasin Açıkgöz, 55 kiloda Semih Özer, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, kızlar 42 kiloda Canan Gündüz, 44 kiloda Elif Sude Akgül ile 52 kiloda Özge Özbey, altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada yarın yıldızlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.