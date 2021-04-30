VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmak istiyor!

İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanacak kadınlar Süper Finali'nde VakıfBank, İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla yarın (1 Mayıs Cumartesi) TSİ 18.00'de karşılaşacak.

VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında kazandığı 4 şampiyonlukla İtalya ekibi Volley Bergamo ile bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösterdi. Sarı-siyahlılar, yarınki finalde galip gelmesi halinde 5. şampiyonluğuna ulaşacak ve yeni formatta en çok zafer yaşayan takım olacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden VakıfBank, bu maçlarda 29 set aldı. VakıfBank, Avrupa'nın bir numaralı kupasında bugüne kadar çıktığı 215 karşılaşmada ise 159 galibiyet elde etti. CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 11 sezonun 10'unda son 4'te yer alan sarı-siyahlı ekip, bunların hepsinde kürsüye çıkmayı başardı ve 7 kez de finale yükseldi.

Öte yandan VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 3 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduruyor.