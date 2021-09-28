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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:15 Son Güncelleme: 28.9.2021 10:24

Tyron Woodley'dan Jake Paul'a ilginç rövanş çağrısı! Parmağına dövme...

Tyron Woodley’dan Jake Paul’a ilginç rövanş çağrısı! Parmağına dövme...

UFC'nin yıldızlarından biri olan Tyron Woodley, Youtube'da fenomen olan başka bir dövüşçü Jake Paul'u rövanş maçına davet etti. Canlı yayında yaptığı bir konuşmada orta parmağını gösteren Tyron Woodley, Paul için dövme yaptırdı. Parmağında "I love Jake Pual" yazılı bir dövmeyi gösteren Woodley, Jake Paul'a çağrıda bulundu. Eski UFC şampiyonuna hayranlarından tepki yağdı.

UFC yıldızı Tyron Woodley gündem olan bir olaya imza attı. 39 yaşındaki Woodley, Youtube fenomeni ve dövüşçü olan Jake Paul'la rövanş maçı için ilginç bir işe imza attı.

Geçtiğimiz ay Ohio'daki dövüş maçında karşı karşıya gelen Tyron Woodley ve Jake Paul ringte kıyasıya bir mücadele verdi. 39 yaşındaki Tyron Woodley, rakibi Jake Paul'a kaybetti.

TYRON WOODLEY İLGİNÇ BİR İŞE İMZA ATTI

Eski UFC şampiyonu Tyron Woodley, UFC muhabiri Ariel Helwani ile Instagram'da canlı yaptığı sırada, Jake Paul'a karşı rövanş maçı için ilginç bir işe imza attı.

Tyron Woodley, canlı yayında konuşma yaptığı sırada Jake Paul'a karşı rövanş için şunları söyledi: Bence en mantıklı şey tekrar Jake ile bir maç yapmak olacak. Evet cumartesi günü gidip bunu yaptıracağım" dedi.

"I LOVE JAKE PAUL"

Tyron Woodley, "I love Jake Paul" yazılı orta parmağını göstererek konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Sanırım bu dövmeyi Cumartesi yaptıracağım bu arada. Evet, yapmam gerektiğini hissediyorum çünkü bu yapılacak en sağlam şey."

Ortaya çıkan bilgilere göre Tyron Woodley ve Jake Paul aralarında bahse girerek, kaybeden kişi rakibinin adını dövme yaptırmaya karar vermiş. Tyron maçı kaybettiği için Jake Paul'un adını dövme yaptıracak.

Sosyal medya hesabında parmağını paylaşan Tyron Woodley'a sevenleri tepki göstererek şunları söyledi: "Adamım sen bir efsaneydin. Bu sen misin? Yaptığın çok saçma..."

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Tyron Woodley'dan Jake Paul'a ilginç rövanş çağrısı! Parmağına dövme...
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