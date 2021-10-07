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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Spor ülkesi olma iddiamız güçleniyor

Spor ülkesi olma iddiamız güçleniyor
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alan AlphaTauri takımının Fransız pilotu Pierre Gasly ile buluştu. Ortaköy'de kurulan Red Bull Racers standında Gasly ile bir araya gelen Kasapoğlu, İstanbul'un mükemmel bir ev sahipliğine hazırlandığını vurguladı ve "Türkiye'nin pek çok branşta son dönemde geldiği aşama bundan sonra da devam edecek. Spor ülkesi olma yolunda her geçen gün iddiamız güçleniyor" dedi. Fransız pilot ise geçtiğimiz yıl kendisi için zor bir yarış olduğunu belirterek, "Bu sene daha iyi geçmesini bekliyorum. İstanbul çok büyük ve güzel bir şehir" ifadelerini kullandı. İstanbul Park'ta düzenlenecek F1 yarışları, 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde seyircisiyle buluşacak.

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Spor ülkesi olma iddiamız güçleniyor
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