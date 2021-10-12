Tyson Fury emekli mi oluyor? Deontay Wilder galibiyeti sonrası sevenlerini üzen açıklamalar...

"EMEKLİ OLDUĞUNUZDA HİÇBİR ŞEY ANLAM İFADE ETMİYOR"

Emekli olduğunuzda, kaç şampiyonluğunuz, kaç kemeriniz, kimi yendiğiniz ya da rekorunuzun ne olduğunun bir önemi kalmıyor. "

Sky Sports'un bir haberinde ise, "Fury'nin artık yapacak bir şeyi kalmadı. Emekli olursa şaşırmamak gerekir…"