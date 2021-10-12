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Giriş Tarihi: 12.10.2021 20:56 Son Güncelleme: 12.10.2021 21:05

Tyson Fury emekli mi oluyor? Deontay Wilder galibiyeti sonrası sevenlerini üzen açıklamalar...

Tyson Fury emekli mi oluyor? Deontay Wilder galibiyeti sonrası sevenlerini üzen açıklamalar...

WBC şampiyonu 33 yaşındaki Tyson Fury, cumartesi günü Las Vegas’ta Wilder ile karşı karşıya gelmiş ve ABD’li boksörü 11. Rauntta nakavt ederek altın kemerini korumuştu. Maçın ardından verdiği bir partide söylediği sözler sevenlerini hüzünlendirdi. Tyson Fury emekli mi oluyor? İşte o flaş sözler…

Cumartesi günü Las Vegas'ta ağır sıklet şampiyonluk maçında karşı karşıya gelen Tyson Fury ve Deontay Wilder kıran kırana bir mücadele ortaya koydu.

TYSON FURY ALTIN KEMERİNİ KORUMAYI BAŞARDI

33 yaşındaki Britanyalı boksör Tyson Fury, maçta iki kere yere düşmesine rağmen 11. Rauntta Deontay Wilder'ı nakavt etti ve sahibi olduğu kemeri korumayı başardı.

WİLDER İLE FURY ARASINDA GERGİN ANLAR YAŞANMIŞTI

Maç öncesi iki boksör arasındaki gerginlik gündeme damga vurmuş ve her ikisi de birbirine hakaretler etmişti. Maçın ardından sonra Fury, Wilder'in aptal ve kaybetmeye mahkum bir boksör olduğunu söylemişti.

TYSON FURY'DEN EMEKLİLİK SİNYALİ

Tyson Fury, galibiyetin ardından arkadaşlarıyla bir partiye katılırken görüldü. "Çingene Kralı" lakaplı Fury, Anthony Joshua, Oleksandr Usyk ve Dillian Whyte'a karşı çıkan ifadeleriyle bağlantılı olmasına rağmen gelecekte onu ne beklediğinden emin olmadığını itiraf etti.

"ŞU ANDA DÖVÜŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

The Telegraph'a konuşan Tyson Fury şunları söyledi: "Gelecekte neler olur bilemiyorum. Sözleşmeme bir maçım kaldı. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Şu anda dövüşmeyi düşünmüyorum. Daha fazla maç yapmam gerektiği konusunda emin değilim."

"Şu anda sadece sabah huzurlu uyanmayı, egzersiz yapmayı ve günün tadını çıkarmayı planlıyorum. Şu anda boksta bir hedefim yok. Çünkü her şeyi yaptım. Şampiyon oldum. WBC, WBA, WBO, IBF ve Ring dergilerinde şampiyon olarak çıktım."

"EMEKLİ OLDUĞUNUZDA HİÇBİR ŞEY ANLAM İFADE ETMİYOR"

Emekli olduğunuzda, kaç şampiyonluğunuz, kaç kemeriniz, kimi yendiğiniz ya da rekorunuzun ne olduğunun bir önemi kalmıyor. "

Sky Sports'un bir haberinde ise, "Fury'nin artık yapacak bir şeyi kalmadı. Emekli olursa şaşırmamak gerekir…"

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Tyson Fury emekli mi oluyor? Deontay Wilder galibiyeti sonrası sevenlerini üzen açıklamalar...
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