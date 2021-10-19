Hatayspor zirveye yürüyor LIGDEKI iki yenilgisini de Galatasaray ve Fenerbahçe'den alan Atakaş Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Mücadelenin 49. dakikasında Mame Diouf'un kafa vuruşunda top, rakip stoper Caulker'dan döndü. VAR incelemesinin ardından hakem Zorbay Küçük, Caulker'ıntopa eliyle müdahale ettiğini belirleyerekpenaltıyı verdi. Topun başına geçen Diouf, 52'de takımını 1-0 öne taşıdı. 73'te Kamaradüzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 82'de Sagal'ın çektiği sert şutta top, savunmaya çarparak ağlara gitti ancak bu gol Gaziantep'e yetmedi: 2-1. Bu sezonki 7. galibiyetini alan Ömer Erdoğan'ın ekibi, puanını 19yapıp 2. sıraya yükseldi.
Yeni Kızıltepe, Aslan'ı terletti
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray HDİ Sigorta, zorlandığı maçta Yeni Kızıltepe Spor'u 3-1 yendi. Konuk ekibin ilk seti 25-18 kazandığı maçta 25-13 ile 1-1'i bulan sarı-kırmızılılar, çok çekişmeli geçen 3. seti 30-28 alarak 2-1 öne geçti. Son seti de 25-18 alan Galatasaray maçtan 3-1 galip ayrıldı. G.Saray'da Burutayve Sedlacek 16'şar, Torres 23 sayıüretti. Konuk ekipte Filip 22 sayı ile oynadı. Galatasaray bu sonuçla ligde 3. maçında 2'nci galibiyetini alırken, Yeni Kızıltepe ilk kez kaybetti. 3'üncü haftanın son karşılaşması Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş-Halkbank maçı, bugün saat 15.00'teoynanacak. Maç Misli.com Web ve Mobil TV'de canlı olarak yayınlanacak.
Nuri Şahin kramponlarını astı
FRAPORT TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından futbol sorumlusu görevine getirilen Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Daha önce Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool ve Werder Bremen'de forma giyen 33 yaşındaki isim, en son Antalyaspor'da ter döktü. Kırmızı-beyazlılardaki yeni görevinin ardından futbolculuk kariyerini bitirdiğini bildiren Şahin, "Futbolu sevmeyeve onu güzelleştirmeyedevam edeceğim, ilk günkütutkumla" ifadelerini kullandı.
Güney Kore, Kim'i konuşuyor
SÜPER Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın stoperi Kim Min-Jae'nin ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart, Güney Kore basınında geniş yankı buldu. Ülkenin ekonomi gazetelerinden Money Today'in internet sitesinde, "Kim Min Jae'nin 23 dakikada oyundan atılma kâbusu" başlığı ile haber yapıldı. "İkincisarı kart kaçınılmazdı" denilen haberde "Çünkü rakip futbolcu topun kontrolüne sahipken Kim arkasındankasıtlı olarak kolunukullandı" ifadeleri yer aldı.
Benzema'ya hapis şoku!
REAL Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, 2015 yılında milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj girişiminden yargılanacak. Daha önce Versailles Savcılığı, Benzema dahil 5 kişinin (Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass, ve Karim Zenati) söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı. L'Equipe'in haberine göre Karim Benzema veberaberindeki 4 kişi yarın yargılanacak. Benzema'nın mahkemeye gelmeyeceği, Valbuena'nın ise Olympiakos yönetiminden izin aldığı ve bizzat yer alacağı ifade edildi.
BOEY PLANI HAZIR
MARSILYA maçında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey tamamen iyileşti. Lokomotiv Moskova deplasmanına götürülecek Fransız sağ bek, Rusya'da oyuna ikinciyarıda girecek. Sacha Boey, pazartesi günkü Beşiktaş derbisine ise ilk 11'de başlayacak
FLORYA'DA DURAN TOP ALARMI VERİLDİ
GALATASARAY sezon başından bu yana oynadığı 17 resmi maçta kullandığı 101 köşe atışından gol bulamadı. Duran toplara çözüm arayan teknik heyet, Florya'daki antrenmanlarda ekstra durantop ve korner çalışması yaptıracak.
DERBİNİN KAZANANIİSTANBULSPOR
TFF 1. Lig'de haftanın perdesi İstanbul derbisi ile kapandı. İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılara 3 puanagetiren tek golü 28. dakikada İbrahimYılmaz kaydetti. Ligdeki 3. galibiyetini de kendi evinde alan İstanbulspor, 10 puanla 11. sırada yer aldı. 14 puanı bulunan Tuzlaspor ise 7. sırada kaldı.