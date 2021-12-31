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Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:05

TJK’dan yabancı yarışlara yeni kanal

TJK’dan yabancı yarışlara yeni kanal

Türkiye Jokey Kulübü yabancı yarışları yeni yıldan itibaren yeni kanalından yarışseverlerle buluşturacak. Tüm yurt dışı yarış programları; öncesi ve sonrasıyla, padoğu ve röportajlarıyla, daha detaylı ve kesintisiz olarak, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren TJK TV 2 (Yurt Dışı) YouTube Kanalımızda yayında olacak.

TJK'nın konuyla ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle: TJK TV, yeni yılda YouTube yayın platformunda, yurt içi ve yurt dışı yarışlarını 2 ayrı kanalla sizlerle buluşturuyor. 1 Ocak Cumartesi gününden itibaren, TJK TV 1 (Yurt İçi) Youtube kanalından, önceden olduğu gibi TJK TV'nin standart yayını izlenebilecek olup TJK TV 2 (Yurt Dışı) YouTube kanalından ise sadece yurt dışı yarışları izlenebilecek.

Tüm yurt dışı yarış programları; öncesi ve sonrasıyla, padoğu ve röportajlarıyla, daha detaylı ve kesintisiz olarak, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren TJK TV 2 (Yurt Dışı) YouTube Kanalımızda yayında olacak.

Böylece; uzun süredir TJK TV yayınını takipçileriyle buluşturan YouTube kanalı, bulunmakta olan İstanbul yarış günlerine ait eyerleme alanı görüntüleri ve tay satışlarını içeren canlı yayın kanalı ile birlikte, üç farklı canlı yayın izleyicilerle buluşmuş olacak.

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TJK’dan yabancı yarışlara yeni kanal
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