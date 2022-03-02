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Giriş Tarihi: 2.3.2022 14:34 Son Güncelleme: 2.3.2022 14:39

Dünyaca ünlü Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Tyson Fury’den sevenlerini üzen haber! Büyük kararını açıkladı…

Dünyaca ünlü Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Tyson Fury’den sevenlerini üzen haber! Büyük kararını açıkladı…

Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Fury, Londra’da çıkacağı maçın ardın emekli olacağını duyurdu.

Kariyerinde çıktığı 32 maçta 31 galibiyet alan ringin efsanesi Tyson Fury, Wembley stadında basın toplantısı düzenledi. Büyük Britanyalı 33 yaşındaki boksör, "Kimseye kanıtlayacak bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullandı.

Tyson Fury'nin açıklaması şu şekilde: Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum.

2. EMEKLİLİK KARARI

Bu "Çingene Kral" lakaplı Tyson Fury'nin ilk emeklilik kararı değil. Ağır sıklet kemerlerinin sahibi olduğu 3 Ekim 2016'da da emeklilik kararı vermiş, 3 saat sonra bu kararından vazgeçmişti. 1 hafta sonra uyuşturucu kullandığını itiraf eden Fury, kemerlerini ve ünvanları gönüllü olarak iade edip tedavi görmüştü.

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Dünyaca ünlü Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Tyson Fury’den sevenlerini üzen haber! Büyük kararını açıkladı…
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