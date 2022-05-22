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Giriş Tarihi: 22.5.2022

Vakıfbank 5’inci kupa için sahada

Vakıfbank 5’inci kupa için sahada

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni 2001’de başlayan yeni formatta en çok kazanan iki takımdan biri olan VakıfBank bugün Slovenya’da 1 numara olmak çiin parkeye çıkacak

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyüğü bugün Slovenya'da belli oluyor. Bu kupayı, 2001'den beri oynanan yeni formatıyla 4 kez kazanan iki takımdan biri olan VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley karşısında kupaları 5'leyip, bir ilke imza atmak istiyor. Ligde bu sezon 8. kez finalde boy gösterecek sarı siyahlılar, bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor. Bu sezon da kürsüde yer alması kesinleşen VakıfBank, böylece 10. kez Şampiyonlar Ligi'ni ilk 3'te tamamlayacak.

IMOCO SON ŞAMPİYON
VakıfBank'ta bir hedef de son şampiyon olan Imoco karşısında Süper Finali kazanarak sezonu 5 kupayla kapatmak. İki takım ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü kez karşılaşacak. Rekabette 2016-2017'deki finali temsilcimiz kazanırken, 2020-2021'deki finalden Imoco Volley üstün ayrıldı. 2017-2018 sezonundaki yarı finalde ise gülen taraf VakıfBank oldu. Öte yandan bu sezon iki takımın karşı karşıya geldiği FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini VakıfBank kazandı

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2008'DEN beri VakıfBank'ı çalıştıran İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti 14 sezonda tam 22 kupa kazandı. Sarı-siyahlı takım, İtalyan teknik adam ile 2008-2009'dan beri 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Vakıfbank 5’inci kupa için sahada
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