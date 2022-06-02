Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 5 kupalı şampiyon Vakıfbank'ın bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı
Giriş Tarihi: 2.6.2022 18:09

5 kupalı şampiyon Vakıfbank'ın bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

AA
5 kupalı şampiyon Vakıfbank’ın bayrağı Boğaz’daki köprülere asıldı

Bu sezon katıldığı tüm turnuvaları kazanarak 5'te 5 yapan Türkiye, Avrupa ve dünya Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan sarı-siyahlı takım, kutlamalarına devam ediyor.

VakıfBank Spor Kulübünün bayrağı İstanbul'un simgeleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.

Beş kupalı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonunun bayrağı ayrıca İstanbul'daki VakıfBank Genel Müdürlüğüne, Ankara'daki VakıfBank Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası'na ve VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber! 15 milyon dolar ödeyecek
Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları güncel listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Dün akşam SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti sorusu bu hafta da yanıt buldu! 1 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor All Star kim elendi?
Emekli zammı ardından en az 4 bin 156 TL maaş geliyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Tarım Orman Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/8 başvuru şartları belli oldu!
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...
EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: SSK ve BAĞKUR en düşük aylık 4 bin 156 TL oluyor! En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Adıyaman’da büyük keşif: 1700 yıllık işlikler bulundu
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
5 kupalı şampiyon Vakıfbank'ın bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA