Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar ve Tuğba Güvenç finale yükseldi
Giriş Tarihi: 18.8.2022 23:26

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar ve Tuğba Güvenç finale yükseldi

AA
Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Yasmani Copello Escobar ve Tuğba Güvenç finale yükseldi

Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli, Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda seçme ve yarı final müsabakalarında yedi milli atlet yarıştı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarı finalinde 49.34'lük derecesiyle üst üste üçüncü kez finale kaldı.

Yasmani, 2016'da Avrupa Şampiyonu, 2018 ise Avrupa ikincisi olmuştu.

Aynı yarışta İsmail Nezir 49.75'lük derecesiyle yarı final serisinde beşinci olarak elendi.

Milli sporcu Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engelli seçmesinde 9.31.86'lük derecesiyle finale yükseldi.

Diğer seride yarışan Ruken Tek, 10.31.64'lük dereceyle son sırada kaldı.

Kadınlar 800 metrede yarışan Ekaterina Guliyev, 2.01.59'lük derecesiyle yarı final vizesi aldı.

Cirit atmada Eda Tuğsuz ile sırıkla atmada Ersu Şaşma, finale yükselemedi.

Öte yandan kadınlar çekiç atmada finalde yarışan Kıvılcım Kaya, müsabakayı 11. olarak noktaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

FB CANLI YAYIN I AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI canlı izle! Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi?
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 18 Ağustos 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk indirim geldi: TCMB Ağustos 2022 faiz kararı ne oldu?
Son dakika: Türkiye Ukrayna arasında altyapı anlaşması!
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Son dakika: HDP'nin iç tüzüğü Kandil'de yazıldı! SABAH, HDP kapatma davasına delil olacak çok önemli ifadeye ulaştı
Demir Yumruk örgütünde “hakim sevgili” şoku! Örgüt liderinin telefonundan “Yasak aşk” yaşadığı hakim çıktı
Emekli promosyon veren bankalar 8 bin TL’yi aştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu 2022 için gözler ÖSYM'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar ve Tuğba Güvenç finale yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA