FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda hedef iki takımla finale kalmak!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 14-18 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na iki Türk takımının katıldığını belirterek, kupanın Türkiye'de kalması temennisinde bulundu.

Şampiyona öncesi İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı katıldı.

Üstündağ, burada yaptığı açıklamada, 6 takımla yapılacak bu organizasyonda Türkiye'den Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank takımlarının yer alacağını hatırlatarak, "İnşallah iki Türk takımıyla katıldığımız bu turnuvada iki takımımızın da finale kalması ve kupanın Türkiye'de kalması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Antalya'daki organizasyona büyük ilgi olduğunu ifade eden Üstündağ, "Biletler tükendi yarı final maçlarına ve final maçına bilet yok." bilgisini verdi.

Maçların TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından yayımlanacağını ifade eden Üstündağ, TRT'ye de organizasyona desteğinden dolayı teşekkür etti.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise "Bu prestijli turnuvaya Türkiye'nin iki kez ev sahipliği yapabilmesi büyük başarı." ifadesini kullandı.

Bu turnuvayı iki kez kazandıklarını belirten Eczacıbaşı, kupanın Türkiye'de kalmasını özellikle de Eczacıbaşı tarafından kazanılmasını temenni etti.

"Biz voleybol ülkesi haline geldik" diyen Eczacıbaşı, "Çıtayı hep en yüksekte tutuyoruz." şeklinde konuştu.

Turnuvanın şölen havasında geçmesini umduklarını belirten Eczacıbaşı, "Bundan sonra gideceğimiz yolun daha başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

GRUPLAR NETLEŞTİ

Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda İtalya'dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ve Brezilya'dan Gerdau Minas ile eşleşti.

Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek. Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 17 Aralık Cumartesi, final ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991'den bu yana organize edilen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na üst üste ikince kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde yedi kez şampiyonluk, iki kez ikincilik ve beş kez üçüncülük elde etti.