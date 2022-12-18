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Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:54

Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya Eczacıbaşı Dynavit’in

AA
Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya Eczacıbaşı Dynavit’in

Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1 yenerek şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile üçüncülük mücadelesi verdi. Voleybolseverlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 kazandı. Başa baş geçen ikinci seti 25-23 kazanan Brezilya temsilcisi durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, 25-10'luk skorla seti kazanarak skoru 2-1 yaptı. Eczacıbaşı, dördüncü setten de 25-21'lik skorla galip gelerek karşılaşmayı 3-1 kazandı. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı. Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Eczacıbaşı Dynavit sporcuları, düzenlenen tören ile bronz madalyalarını aldı.



Gerdau Minas 1 - 3 Eczacıbaşı Dynavit

Salon: Antalya
Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Gerdau Minas: De Oliveira, Pena, Zalewski, Daher, Nascimento, Oliveira Heldes (Alexandre, Vicente, Moreno, Souza, Brandao)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Laura, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)

Setler: 22-25, 25-23, 10-25, 21-25
Süre: 107 dakika (27, 31, 23, 26)

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Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya Eczacıbaşı Dynavit’in
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