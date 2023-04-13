Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri TVF, Julia Ituma'nın vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı
Giriş Tarihi: 13.4.2023 16:21 Son Güncelleme: 13.4.2023 16:23

TVF, Julia Ituma'nın vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı

İHA
TVF, Julia Ituma’nın vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Üsküdar'da konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Igor Gorgonzola Novara voleybolcusu Julia Ituma ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Eczacıbaşı ile karşılaştıkları ve 3-0 mağlup oldukları CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından bu sabah saatlerinde kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma ile ilgili bir taziye mesajı paylaştı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Igor Gorgonzola Novara formasını giyen Julia Ituma'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta sevenleri olmak üzere, tüm Igor Gorgonzola Novara ailesinin ve voleybol camiasının başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
TBMM'de maaş skandalı! CHP'li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
TCG Anadolu bazılarında gaz yaptı
İsmail Saymaz, CHP'nin milletvekili listelerine isyan etti: Hangi motivasyon ile bu listelere oy versinler?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bunların yeni dostları
SON DAKİKA: PKK'dan Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona bir destek daha: AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak gerek
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
ARKADAŞINA GÖNDER
TVF, Julia Ituma'nın vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA