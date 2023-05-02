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Giriş Tarihi: 2.5.2023 13:05

Milli takıma en fazla voleybolcu Eczacıbaşı Dynavit’ten

İHA
Milli takıma en fazla voleybolcu Eczacıbaşı Dynavit’ten

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 9 oyuncu göndererek, milli takıma en çok oyuncu veren takım oldu.

Eczacıbaşı Dynavit'in 9 voleybolcusu, açıklanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosunda yer aldı. Elif Şahin, Saliha Şahin, Hande Baladın, Simge Aköz, Beyza Arıcı, Yasemin Güveli, Dilay Özdemir, Defne Başyolcu ve Yaprak Erkek, millilerin 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosunda kendine yer buldu.

MİLLİ TAKIMIN EN GENÇ OYUNCULARI ECZACIBAŞI DYNAVİT'TEN
Mücadele ettiği 2 kulvarda da iddiasını sürdüren turuncu-beyazlıların başarılı oyuncuları 2006 doğumlu Defne Başyolcu ve 2005 doğumlu Dilay Özdemir'in başarılı performansı milli takımın yeni başantrenörü Daniele Santarelli'nin gözünden kaçmadı. Başyolcu ve Özdemir, milli takım kadrosunda yer alan en genç oyuncular oldu.

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Milli takıma en fazla voleybolcu Eczacıbaşı Dynavit’ten
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