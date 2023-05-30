VakıfBank’ta Kübra Akman ile yollar ayrıldı!

Kulüpten yapılan açıklamada, "2013'ten bu yana formamızı giyen ve VakıfBank ailesinin değerlerini en güzel şekilde temsil eden isimlerden Kübra Akman'a veda ediyoruz. Sarı-siyahlı formayla çok değerli performanslara imza attığı kariyerinde Kübra; 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kariyerinin yeni sayfası için iyi dileklerin sunulduğu milli oyuncuya kulüp kapılarının her zaman açık olduğu da kaydedildi.