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Giriş Tarihi: 16.7.2023 11:04

Son dakika haberleri: Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları!

Son dakika haberleri: Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları!

Son dakika haberleri: Türk spor camiası; 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini, paylaştıkları mesajlarla andı ve demokrasinin önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk spor camiasından birçok anma mesajı paylaşıldı.

İşte o mesajlar...

GALATASARAY: "Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini hedef alan, demokrasimize ve ulusal egemenliğimize darbe vurmaya yönelik 15 Temmuz kalkışmasını canını ortaya koyarak önleyen kahraman milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı, polis ve askerlerimizi saygıyla anıyoruz."

BEŞİKTAŞ: "Ülkesine, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."

FENERBAHÇE: "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

TRABZONSPOR: "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

TFF: "15 Temmuz 2016'da milli irademize ve demokrasiye inancımıza kasteden hain darbecilere geçit vermeyen sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi dualarımızla, rahmetle ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

TBF: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

TVF: "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, devletin bağımsızlığı uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireyleri ve kurumlarına şükranlarımızı sunuyoruz."

MİLLİ GURUR ARDA'DAN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

Real Madrid'e transferiyle Türkiye'yi gururlandıran Arda Güler de 15 Temmuz sebebiyle İnstagram hesabından paylaşımda bulundu.

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Son dakika haberleri: Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları!
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