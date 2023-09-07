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Giriş Tarihi: 7.9.2023 13:29

Son dakika haberleri: Michael Schumacher'in son durumuyla ilgili korkutan açıklama!

Son dakika haberleri: Michael Schumacher’in son durumuyla ilgili korkutan açıklama!

2013 yılında geçirdiği büyük kayak kazasının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen Michael Schumacher'in son durumu hakkında aile yakınları ve arkadaşları henüz net bir açıklama yapmadı. Efsane F1 pilotunun yakın arkadaşı gazeteci Roger Benoit, Schumi'nin son durumuna ilişkni şoke eden bir açıklama yaptı.

2013'ün Aralık ayında, ailesiyle birlikte Fransız Alpleri'ne giden ve burada geçirdiği ağır kaza sonrasında yaklaşık 10 yıldır sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmayan efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumu hakkında yakın arkadaşlarından Roger Benoit konuştu.

Gazeteci Roger Benoit, İsviçre'den Blick'e verdiği röportajda Schumi'nin sağlık durumuna ilişkin şoke edici ifadeler kullandı.

SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

Efsane Alman pilotun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması sebebiyle Schumacher'in son durumu henüz net bir şekilde bilinmiyor. Bazı iddialara göre Schuamcher felç oldu ve sadece gözleriyle temas kurabiliyor. Ancak ailesi resmi bir açıklama yapmadığı sürece tüm bu iddialar spekülasyondan öteye gidemeyecek.

ROGER BENOIT KONUŞTU: UMUTSUZ VAKA

Efsane Alman pilotun yakın arkadaşlarından İsviçreli gazeteci Roger Benoit, Blick'e verdiği röportajda Michael Schumacher'in son durumuna ilişkin bazı iddialarda bulundu.

Roger Benoit, "Bu sorunun tek bir cevabı var, o da oğlu Mick'in 2021'deki ender röportajlardan birinde verdiği cevap. O zaman şöyle demişti: 'Babamla konuşabilmek için her şeyi verirdim'." sözlerini kullandı.

Benoit ayrıca "Babasının yaptığı kazanın üzerinden 3500 gün geçti. Umutsuz bir vaka" açıklamasında bulundu.

MICK SCHUMACHER NE DEMİŞTİ?

Mick Schumacher, babası Michael ile motor yarışları hakkında konuşma şansı için "her şeyden vazgeçebileceğini" söylemişti.

Mick, "Sanırım babam ve ben, birbirimizi şimdi daha farklı bir şekilde anlayabilirdik. Çünkü benzer bir dili, motor sporları dilini konuşuyoruz. Ve konuşacak çok daha fazla şeyimiz olurdu. Aklım çoğu zaman orada. Bunun harika olacağını düşünüyorum. Sırf bunun için her şeyden vazgeçebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika haberleri: Michael Schumacher'in son durumuyla ilgili korkutan açıklama!
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