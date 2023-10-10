Mili sporcular Antalya’da yapılacak olan Avrupa ve Asya Kempo IKF Şampiyonası’na hazır

Kempo IKF Şampiyonası'na katılacak olan sporcular, yeteneklerini sergilemek ve uluslararası düzeyde rekabet etmek için Avrupa ve Asya Kempo IKF Şampiyonası 'nın 07-14 Ekim tarihleri öncesinde Antalya'ya gelmeye başladılar.

Türkiye Kempo Federasyonu Milli Takımı Başkanı Halis Avşar,"Antalya,'da yapılacak olan Avrupa ve Asya Kempo IKF Şampiyonası için takım olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Arkadaşlarımızın moralide ve motivasyonu da yerinde çok şükür. Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek için ekip olarak hazırız." dedi. Türkiye Kempo Federasyonu toplamda 66 kişiden oluşuyor. Ayrıca 6 yönetim kurulu, 1 idareci, 1 uluslarası hakem, 4 milli takım antrenörü, 53 sporcu ve bir de masörden oluşuyor.

Antalya' da gerçekleşecek Şampiyonada, milli sporcularımız teknik becerileri, vuruş kombinasyonları ve etkileyici savunma teknikleriyle rakiplerine meydan okuyacaklar. Bu müsabakalar, Kempo sporunun heyecanını ve disiplinini yaşamak isteyen izleyiciler için de büyük bir fırsat sunacak. Türkiye, Kempo IKF'nin düzenlediği şampiyonalara ev sahipliği yapan ülkeler arasındadır. Bu sayede Türk Kempo sporcuları, uluslararası arenada yeteneklerini gösterme ve deneyim kazanma şansı bulmaktadır. 2023 Avrupa ve Asya Kempo IKF Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşecek olması, Türk Kempo sporu için büyük bir gelişme ve tanıtım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Kempo International Kempo Federation (IKF) tarafından düzenlenen Avrupa ve Asya Kempo IKF Şampiyonası, 07-14 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Bu önemli etkinlik, Kempo sporuna ilgi duyan sporcular ve izleyiciler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Antalya, bu heyecan verici şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Kempo sporunun yaygınlaşmasına ve tanınmasına katkıda bulunacak olan bu şampiyona aynı zamanda Türk Kempo sporcularına da büyük bir motivasyon sağlıyor.