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Giriş Tarihi: 10.10.2023 11:37

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi 5 kupayı da kazanmak

AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın hedefi 5 kupayı da kazanmak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen oyuncular Cansu Özbay ve Aleksia Karutasu, yeni sezonda hedeflerinin mücadele ettikleri kulvarlardaki bütün kupaları kazanmak olduğunu söyledi.

Sezonun ilk maçında AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak sarı-siyahlı oyuncular, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli voleybolcu Cansu Özbay, yarıştıkları kulvarlardaki tüm kupalara talip olduklarını belirterek, "Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yaz sezonu geçirdim. Bu yaz sezonundan sonra VakıfBank'a geri döndüğüm için de çok mutluyum. Her zamanki gibi 5 kupa hedefimiz var. Nasıl bir sezon olacağını merak ediyorum. Her zamanki gibi sahada elimizden gelenin en iyisi yaparak, 5 kupayı da kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Takıma yeni transfer olan oyuncularla ilgili düşüncelerini dile getiren milli oyuncu, "Aramıza yeni katılan herkesin takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda elimizde olan oyuncularımızın hepsi çok kaliteli. Potansiyeli çok yüksek oyuncularımız da var. Ben, sahada çok güzel bir karışım ortaya çıkacağını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

Cansu, milli takımın bu seneki başarısı hakkında ise "Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi bu şekilde temsil etmek ve kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmak hepimizin hayaliydi. Bu hayalimizi de gerçekleştirebildik. Umarım böyle devam edebiliriz. Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KARUTASU: HER SEZON DAHA İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ
VakıfBank'ın genç oyuncusu Aleksia Karutasu ise bu sezon takım olarak hedeflerini yükselttiklerini belirterek, "Geçen sezon iki kupa kazandık. Bu sezon ise 5 kupa kazanmak istiyoruz. Her sezon daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu harika kızlarla oynayacağım için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimize ulaşmak ve kupa kazanmak için de sabırsızlanıyorum. Birbirimizi de daha yakından tanımayı istiyorum çünkü daha yeni karşılaştık" değerlendirmesinde bulundu.

Takıma yeni katılanlarla ilgili düşüncelerini dile getiren Karutasu, "Bu sezon teknik ekibe ve kadroya çok fazla yeni isim katıldı. Ama yine de çok güzel insanların takımımıza dahil olduğunu söyleyebilirim. Onlarla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum. Aynı zamanda onlarla birlikte saha içinde mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi 5 kupayı da kazanmak
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