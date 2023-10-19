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Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:45 Son Güncelleme: 19.10.2023 10:48

Filenin Sultanları'na müjde! İkinci bir Melissa Vargas geliyor...

Filenin Sultanları’na müjde! İkinci bir Melissa Vargas geliyor...

Türk vatandaşlığını kazanarak Türkiye Milli Takımı'nı seçen Melissa Vargas, bu sezon gösterdiği performansla herkesin sevgisini kazandı. Filenin Sultanları, şimdi de ikinci bir Melissa Vargas müjdesiyle karşı karşıya. 2022 yılında Türk vatandaşlığını kazanan VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Aleksia Karutasu'nun milli formayı giyeceği tarih belli oldu.

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve adından söz ettirmişti. Özellikle de Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra Türkiye Milli Takımı'nı seçen Küba doğumlu Melissa Vargas'ın performansı alkış aldı.

Filenin Sultanları, şimdi de ikinci bir Melissa Vargas müjdesiyle karşı karşıya. 2022 yılında Türk vatandaşlığını kazanan VakıfBank'ın çapraz pasörü Aleksia Karutasu, Türk milli takımını seçmişti.

MİLLİ FORMAYI GİYECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

VakıfBank'ta dikkat çeken bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki Karutasu'nun milli takım formasını giyeceği tarih de belli oldu. Romanya doğumlu Aleksia Karutasu; Ajansspor'un haberine göre, Ocak 2024'ten itibaren Milli takımın formasını giyebilecek.

KARUTASU: "TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM ÇÜNKÜ..."

Aleksia Karutasu, Rumen basını için yaptığı açıklamalarda neden Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini şu ifadelerle açıkladı: "Türkiye'yi seçtim çünkü insana her gün böyle fırsatlar sunulmuyor. Ayrıca, Türkiye'nin Romanya'dan çok daha fazla yarışmaya erişimi var. Romanya her zaman kalbimde kalacak. Romanya benim doğup büyüdüğüm ülke."

KARUTASU: "HER SEZON DAHA İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

VakıfBank'ın genç oyuncusu Aleksia Karutasu ise bu sezon takım olarak hedeflerini yükselttiklerini belirterek, "Geçen sezon iki kupa kazandık. Bu sezon ise 5 kupa kazanmak istiyoruz. Her sezon daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu harika kızlarla oynayacağım için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimize ulaşmak ve kupa kazanmak için de sabırsızlanıyorum. Birbirimizi de daha yakından tanımayı istiyorum çünkü daha yeni karşılaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma yeni katılanlarla ilgili düşüncelerini dile getiren Karutasu, "Bu sezon teknik ekibe ve kadroya çok fazla yeni isim katıldı. Ama yine de çok güzel insanların takımımıza dahil olduğunu söyleyebilirim. Onlarla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum. Aynı zamanda onlarla birlikte saha içinde mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

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Filenin Sultanları'na müjde! İkinci bir Melissa Vargas geliyor...
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