Filenin Sultanları’na müjde! İkinci bir Melissa Vargas geliyor...

KARUTASU: "HER SEZON DAHA İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

VakıfBank'ın genç oyuncusu Aleksia Karutasu ise bu sezon takım olarak hedeflerini yükselttiklerini belirterek, "Geçen sezon iki kupa kazandık. Bu sezon ise 5 kupa kazanmak istiyoruz. Her sezon daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu harika kızlarla oynayacağım için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimize ulaşmak ve kupa kazanmak için de sabırsızlanıyorum. Birbirimizi de daha yakından tanımayı istiyorum çünkü daha yeni karşılaştık." değerlendirmesinde bulundu.