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Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:34

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle özel dalış gerçekleştirdi

AA
Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle özel dalış gerçekleştirdi

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği dalışta Türk bayrağı açtı.

Rekortmen sporcu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Konyaaltı sahilinde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı"nın startını verdi. Şahika Ercümen, daha sonra Başkan Böcek ve beraberindekilerle Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri dalışı için tekne ile denize açıldı. Dalışın ardından denizde Türk bayrağı da açan Ercümen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Milli sporcu, Cumhuriyet'in 100. yılını Antalya'da dalışla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Şahika Ercümen'i tebrik eden Başkan Böcek de sporcuya başarılarının devamını diledi. Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen, "paletsiz değişken ağırlık" kategorisinde Hatay'da 17 Ekim'de 106 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı.

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Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle özel dalış gerçekleştirdi
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