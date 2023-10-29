Antalya’da ’Cumhuriyet’ coşkusu; Mete Gazoz, sönmeyen ateşle ok yakıp, atış yaptı





Mete Gazoz da etkinliğe katılmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek çok heyecanlandığını belirterek, "Benim için de çok güzel bir tecrübe oldu" diye konuştu. Gazoz, atış yaptığı yayı da Vali Şahin'e hediye etti.



YANARTAŞ'TAKİ SÖNMEYEN ATEŞ

'Olimpos'un Sönmeyen Ateşi' olarak bilinen Yanartaş, Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı köyü yakınlarında bulunan bir doğal gaz kaynağı. Denize yakın bir konumda yer alan ve taşlar arasından çıkan alevler turistlerin ilgisini çekiyor. Alevlerin 2 bin 500 yıldır yandığı ve Yunan mitolojisine de konu olduğu biliniyor.