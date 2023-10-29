Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları 100. Yılda 100 Yelkenli İstanbul Boğazı’nda

BOĞAZDA GÖRKEMLİ ŞÖLEN

Cumhurbaşkanlığı Uluslar arası Yat Yarışı kapsamında bugün (28 Ekim) ise yarışçılar, İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarıştı. 100 yelkenli ve yaklaşık 1000 yarışmacının katıldığı yarış, Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başladı. Kornalarını çalarak ve bayraklarını dalgalandırarak Ata'ya saygı duruşunda bulunan yarışçılar, daha sonra lodos ve şiddetli akıntıya karşı kıyasıya yarıştı. Sporcular, Ortaköy-Anadoluhisarı arasında yelkenlerini açarken, Boğaz'da renkli görüntüler oluştu.

EKREM YEMLİHAOĞLU: BU YILIN ANLAMI BİZİM İÇİN BİR YARIŞTAN ÇOK ÖTESİ

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Biz 4 yıldır bugünü bekliyorduk. Bu yılın anlamı bizim için bir yarıştan çok ötesi. Biz denizcilere böyle bir günde, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu imkanı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizle birlikte bu noktada çaba sarf eden herkese çok minnettarız. Teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.