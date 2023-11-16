Haber hattı

El Ghazi, skandala karşı dava açıyor
İSRAIL'IN Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Filistin'e destek mesajlarıattığı için sözleşmesi feshedilenEl Ghazi, kulübü Mainz 05'e dava açacak. Bild'de yer alan habere göre; İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle önce kadro dışı bırakılan ardından sözleşmesi feshedilen Fas asıllı Hollandalı oyuncu hakkını aramak için yasal yollara başvuracak. El Ghazi, "Söylediklerimle arama mesafe koymuyorum ve her zaman son nefesime kadar, insanlığın ve ezilenlerinyanındayım" ifadelerini kullandı.
Hull City'nin forma sponsoru McVitie's
YILDIZ Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis çatısı altında yer alan bisküvi markası McVitie's, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin forma sponsorluğunu üstlendi. Anlaşmaya göreMcVitie's'in logosu, 3 yıl süresince"Kaplanlar"olarak bilinenHull City oyuncularının hemmaç hem de antrenman formalarındabulunacak. Aynı zamanda kulübün sezon boyunca maçlarını oynayacağı MKM Stadı'nda ve sosyal medya kanallarında McVitie's'in reklamları yer alacak.
Şarj edilen toplar Euro 2024'te de kullanılacak
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi maç topu olan Fussballliebe (Futbol Aşkı) Berlin Olimpiyat Stadyumu önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. 2022 Dünya Kupası'nda da kullanılan teknoloji ile imal edilen toplar, bircep telefonu gibi şartedildiği görüntülerle turnuvaya damgasını vurmuştu. Fussballliebe'nin tasarımında, futbolun ve turnuvanın enerjisinden esinlenildiği aktarılırken dış kısmının maksimum hızı ve hassas oyun udesteleyen bir dizayna sahip olduğu belirtildi.