Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 16.11.2023

Haber hattı

Haber hattı
El Ghazi, skandala karşı dava açıyor
İSRAIL'IN Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Filistin'e destek mesajları attığı için sözleşmesi feshedilen El Ghazi, kulübü Mainz 05'e dava açacak. Bild'de yer alan habere göre; İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle önce kadro dışı bırakılan ardından sözleşmesi feshedilen Fas asıllı Hollandalı oyuncu hakkını aramak için yasal yollara başvuracak. El Ghazi, "Söylediklerimle arama mesafe koymuyorum ve her zaman son nefesime kadar, insanlığın ve ezilenlerin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Hull City'nin forma sponsoru McVitie's
YILDIZ Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis çatısı altında yer alan bisküvi markası McVitie's, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin forma sponsorluğunu üstlendi. Anlaşmaya göre McVitie's'in logosu, 3 yıl süresince "Kaplanlar"olarak bilinen Hull City oyuncularının hem maç hem de antrenman formalarında bulunacak. Aynı zamanda kulübün sezon boyunca maçlarını oynayacağı MKM Stadı'nda ve sosyal medya kanallarında McVitie's'in reklamları yer alacak.

Şarj edilen toplar Euro 2024'te de kullanılacak
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi maç topu olan Fussballliebe (Futbol Aşkı) Berlin Olimpiyat Stadyumu önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. 2022 Dünya Kupası'nda da kullanılan teknoloji ile imal edilen toplar, bir cep telefonu gibi şart edildiği görüntülerle turnuvaya damgasını vurmuştu. Fussballliebe'nin tasarımında, futbolun ve turnuvanın enerjisinden esinlenildiği aktarılırken dış kısmının maksimum hızı ve hassas oyun udesteleyen bir dizayna sahip olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
SON DAKİKA | Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı!
İsrailli Bakan Ben-Gvir hapishanelerde işkence yaptıklarını itiraf etti
"Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" demişti! 23 yıllık işçiyi işten çıkardı
SON DAKİKA! Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA