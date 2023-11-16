Haber hattı

İSRAIL'IN Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasıkulübü Mainz 05'e dava açacak. Bild'de yer alan habere göre; İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle önce kadro dışı bırakılan ardından sözleşmesi feshedilen Fas asıllı Hollandalı oyuncu hakkını aramak için yasal yollara başvuracak. El Ghazi, "Söylediklerimle arama mesafe koymuyorum ve her zaman son nefesime kadar,ifadelerini kullandı.YILDIZ Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis çatısı altında yer alan bisküvi markası McVitie's, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin forma sponsorluğunu üstlendi.Aynı zamanda kulübün sezon boyunca maçlarını oynayacağı MKM Stadı'nda ve sosyal medya kanallarında McVitie's'in reklamları yer alacak.Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi maç topu olan FussballliebeBerlin Olimpiyat Stadyumu önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. 2022 Dünya Kupası'nda da kullanılan teknoloji ile imal edilen toplar,görüntülerle turnuvaya damgasını vurmuştu. Fussballliebe'nin tasarımında, futbolun ve turnuvanın enerjisinden esinlenildiği aktarılırken dış kısmının maksimum hızı ve hassas oyun udesteleyen bir dizayna sahip olduğu belirtildi.