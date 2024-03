Tarihin öncüsü olduk

Eylül 2023'te Dünya Şampiyonu olan, Dünya Güreş Birliği tarafından 2023 yılının en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, çok değil 22 gün önce 68 kiloda Avrupa'nın en büyüğü oldu. 28 yaşındaki sporcu, erkek egemen dünyada kadın olmayı ve hedeflerini anlattı:2023 yılı benim yılım oldu. 2024 yılına da güzel bir başlangıç yaptım. Olimpiyat hazırlıklarımız yoğun tempoda devam ediyor.Bu hayali gerçekleştirmek ve tarih yazmak için Paris'te olacağım.Güreşe beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesi ile başladım. Çok zor zamanlardan geçtim ama mücadele etmek ve savaşmak ruhumda var. Geriye dönüp baktığımda dadiyorum.Gerçekten bizi üzen,başarımızı değersizleştirmekisteyenler oldu amabiz pes etmedik veEleştirilere,olumsuzluklara başarılarımızlacevap verdik. Artık kızlarını güreşçiyapmak isteyen ciddi birkesim var, bu beni mutlu ediyor.Evet bunu diyorum.Kendine inanan insan,her şeyi başarabilir. Kararlılıken büyük zaferdir...Öncelikli hedefim ve en büyük hayalimParis 2024… Orada şampiyonolmak ve tarih yazmak istiyorum.Şu anda en güçlü olduğum dönemim diyebilirim.Eşimle ve ailemle konuşmakkendimi iyi hissettiriyor. Motivasyoniçin dinlediğim müzikler var. Mindereçıkarken artık zamanımın geldiğini,sahnenin sadece bana ait olduğunudüşünüyorum vediyorum.Tarifsiz duygular ... Hayatın engüzel anı diyebilirim.Madalyonungörünmeyenyüzü işte orası…Başarı içinciddi bedeller ödenmesigerekiyor. Sakatlıkyaşadığım, parmağımıbile oynatamadığımbir dönemim vardı. İnsanınakıttığı ter, verdiği mücadele,döktüğü gözyaşı, çektiği acıile yaşadığı mutluluk, kazandığızaferler eşit diyebilirim.Madalyalarımı kıymetli yapan şey,benim içim tam olarak buydu aslında.Örnek alınacak bir sporcu olmak ve arkasındao yoldan gelen birçok kız çocuğununhayallerini süslemek benim için en değerlive en anlamlı olay.Başarımın temelinde eşim ve ailemvar.her anımdabana yol gösterdiler ve güçlü olmamısağladılar. Her zaman bana inandılar,gerçekten kendimi şanslı hissediyorum.Kesinlikle katılıyorum, her başarınınarkasında eşlerin imzası vardır.Bu konuda çok şanslıyım, evegelmeden eşim beni çok iyi tanıdığıiçin hiçbir sorun bırakmıyor. Herşeyi halletmiş oluyor.İnanın bu süreçte yaptığımızsadece antrenman. Başka bir programyapma şansımız olmuyor.Sabah antrenman, akşam antrenman.Tatil yapma fırsatımız dahiyok. Her zaman çalışmak zorundayız.Çanta veayakkabıya paraharcamayısevenbirisiyim.Modayıtakipetmeyiseviyorum.