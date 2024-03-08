Eylül 2023'te Dünya Şampiyonu olan, Dünya Güreş Birliği tarafından 2023 yılının en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, çok değil 22 gün önce 68 kiloda Avrupa'nın en büyüğü oldu. 28 yaşındaki sporcu, erkek egemen dünyada kadın olmayı ve hedeflerini anlattı:
Paris'te kadınlar tarihinin ilk altını gelir mi?
2023 yılı benim yılım oldu. 2024 yılına da güzel bir başlangıç yaptım. Olimpiyat hazırlıklarımız yoğun tempoda devam ediyor. Olimpiyat Şampiyonu olmanın hayalini güreşe başladığım ilk günden bu yana kuruyorum.
Bu hayali gerçekleştirmek ve tarih yazmak için Paris'te olacağım.
Güreşçi olmak için minderin başına gittiğin ilk günden bu güne yaşadıklarını özetler misin?
Güreşe beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesi ile başladım. Çok zor zamanlardan geçtim ama mücadele etmek ve savaşmak ruhumda var. Geriye dönüp baktığımda da 'İyi ki'
diyorum.
KIZLAR GÜREŞÇİ OLMAK İSTİYOR
Güreş ata sporumuz ama işin içinde kadın olunca başka spor mu yok tepkisi oldu mu?
Gerçekten bizi üzen,
başarımızı değersizleştirmek
isteyenler oldu ama
biz pes etmedik ve kadın güreşi adına yazılan bu tarihin öncüsü olduk.
Eleştirilere,
olumsuzluklara başarılarımızla
cevap verdik. Artık kızlarını güreşçi
yapmak isteyen ciddi bir
kesim var, bu beni mutlu ediyor.
'Aferin Buse başardın? Yapamazsın diyorlardı yaptın' dediğin oluyor mu?
Evet bunu diyorum. Zorlu bir yoldu ve imkânsız diyenler vardı!
Kendine inanan insan,
her şeyi başarabilir. Kararlılık
en büyük zaferdir...
EN GÜÇLÜ DÖNEMİM
Kariyer planlaması nedir? Daha kaç şampiyona, kaç olimpiyatta izleriz Buse'yi?
Öncelikli hedefim ve en büyük hayalim
Paris 2024… Orada şampiyon
olmak ve tarih yazmak istiyorum. Daha birçok şampiyonluk hedefim var.
Şu anda en güçlü olduğum dönemim diyebilirim. Bunu hissediyorum ve pek çok şeyi başaracağıma inanıyorum.
ÇEKİLEN ACI İLE MUTLULUK EŞİT
Buse, madalya mücadelesi için mindere doğru yürürken o an neler düşünür? Ritüelleri var mı?
Eşimle ve ailemle konuşmak
kendimi iyi hissettiriyor. Motivasyon
için dinlediğim müzikler var. Mindere
çıkarken artık zamanımın geldiğini,
sahnenin sadece bana ait olduğunu
düşünüyorum ve ''Hadi çık ve Buse'yi herkese göster"
diyorum.
Kolun hakem tarafından şampiyonluğunu ilan etmek için havaya kaldırıldığı an neler hissediyorsun?
Tarifsiz duygular ... Hayatın en
güzel anı diyebilirim.
Hiç pes ettiğin, 'Olmayacak yeter' dediğin isyankâr zamanlar oldu mu?
Madalyonun
görünmeyen
yüzü işte orası…
Başarı için
ciddi bedeller ödenmesi
gerekiyor. Sakatlık
yaşadığım, parmağımı
bile oynatamadığım
bir dönemim vardı. İnsanın
akıttığı ter, verdiği mücadele,
döktüğü gözyaşı, çektiği acı
ile yaşadığı mutluluk, kazandığı
zaferler eşit diyebilirim. Büyük zaferler kazanmanın yolu büyük engelleri aşmaktır.
BİR KIZ ÇOCUĞUNA ULAŞIRSAM BAŞARIM DAHA DA KIYMETLENİR
Alınan madalyalar kişisel çalışmanın karşılığı kadar bu ülkedeki kız çocuklarına yol açmak için de hiç şüphesiz büyük önem taşıyor. Onlar hatta onların aileleri için nasıl bir mesaj verirsin?
Madalyalarımı kıymetli yapan şey,
benim içim tam olarak buydu aslında.
Örnek alınacak bir sporcu olmak ve arkasında
o yoldan gelen birçok kız çocuğunun
hayallerini süslemek benim için en değerli
ve en anlamlı olay. Yıllardır verdiğim mücadelenin asıl nedenlerinden birincisi..!
EN BÜYÜK ŞANSIM EŞİM VE AİLEM
Eski bir güreşçi olan Serkan Çavuşoğlu ile evlisin? Evlilik ve spor bir arada nasıl gidiyor?
Başarımın temelinde eşim ve ailem
var. Sakatlandığımda, düştüğümde, kalktığımda, yorulduğumda
her anımda
bana yol gösterdiler ve güçlü olmamı
sağladılar. Her zaman bana inandılar,
gerçekten kendimi şanslı hissediyorum.
'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözünü 'Her başarılı insanın ardında iyi bir eş vardır' diye değiştirebilir miyiz?
Kesinlikle katılıyorum, her başarının
arkasında eşlerin imzası vardır.
UMARIM EV İŞLERİ BANA KALMAZ!
Madalya kazanmışsın, dünya şampiyonu olmuşsun, ertesi gün eve gidip yemek pişirme ya da perdelerin yıkanması gerek gibi bir koşuşturmaca içinde buluyor musun kendini?
Bu konuda çok şanslıyım, eve
gelmeden eşim beni çok iyi tanıdığı
için hiçbir sorun bırakmıyor. Her
şeyi halletmiş oluyor. Sporu bıraktıktan sonra da umarım böyle devam eder (gülüyor) ev işleri bana kalmaz.
PARAYI ÇANTAYA HARCIYORUM
Buse spor dışında neler yapar? Kendine nasıl vakit ayırır? En güzel yaptığı yemek nedir? Parasını neye harcar? Ayakkabı, çanta... Modayı takip eder mi?
İnanın bu süreçte yaptığımız
sadece antrenman. Başka bir program
yapma şansımız olmuyor.
Sabah antrenman, akşam antrenman.
Tatil yapma fırsatımız dahi
yok. Her zaman çalışmak zorundayız. Olimpiyatlar için bunu yapma mız gerekiyor. Genel olarak mutfakta yetenekliyim diyebilirim.
Çanta ve
ayakkabıya para
harcamayı
seven
birisiyim.
Modayı
takip
etmeyi
seviyorum.