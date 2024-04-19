Mete 100‘ümüzü güldürecek

024 Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar sürerken dünyanın gözünün çevrileceği 100 sporcu da açıklandı. NBC Olympics tarafından yapılan değerlendirme sonrasında,26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak oyunlarda Mete Gazoz'a dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılan haberde şu ifadeler yer aldı: "Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor.