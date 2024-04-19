Mete 100‘ümüzü güldürecek

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024 Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar sürerken dünyanın gözünün çevrileceği 100 sporcu da açıklandı. NBC Olympics tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan okçumuz Mete Gazoz, bu sıralama arasına girmeyi başardı.
26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak oyunlarda Mete Gazoz'a dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılan haberde şu ifadeler yer aldı: "Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor. Mete Gazoz, 2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya aldı ve Dünya Okçuluk Federasyonu'ndan Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu ünvanını 3. kez kazandı."