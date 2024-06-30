98. Gazi Koşusu heyecanı! Tarihi yarışı kim kazanacak?

Bu yıl 98. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'na yarış sever vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, koşu öncesi Veliefendi Hipodromu'na gelip eğlenceli vakit geçirdi. Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 98. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi.
İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Yarış heyecanını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına duygularını paylaştı. Hipodromdaki yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden yarışseverler mutlu olduklarını belirttiler.
KAZANAN AT, SAHİBİNE 13 MİLYON 500 BİN LİRA KAZANDIRACAK
Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak. Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 13 milyon 500 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.
Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.
YARIŞACAK SAFKANLAR
98. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:
|
Numarası
|
Safkan
|
Sahibi
|
Jokey
|
1
|
Blue Sunset
|
Deniz Kurtel
|
Gökhan Kocakaya
|
2
|
Borrego
|
Hayrullah Doğan
|
Mehmet Salih Çelik
|
3
|
Cesur Ali
|
Şeyda Ercan
|
Ali Yıldız
|
4
|
Countach
|
Gülizar Yanık
|
Ferit Yardımcı
|
5
|
Dragon Flame
|
Emrah Agun
|
Akın Sözen
|
6
|
Festival Fever
|
Melis Kurtel Emin
|
Mustafa Çiçek
|
7
|
Iron Sky
|
Ümit Durucan
|
Görkem Özçelik
|
8
|
King Davut
|
Hüseyin Akmeşe
|
Erhan Aktuğ
|
9
|
Madras
|
İhsan Erten
|
Özcan Yıldırım
|
10
|
Mr Baybars
|
Doğukan Yapıcı
|
Halis Karataş
|
11
|
Ride the Lightning
|
Selim Kaya
|
Mehmet Kaya
|
12
|
Severus Snape
|
Barış Yakut
|
Ayhan Kurşun
|
13
|
Son of Cooger
|
Ayhan Ahrasoğlu
|
Ahmet Çelik
|
14
|
Tor Gold
|
Hulusi Çil
|
Mehmet Akyavuz
|
15
|
Wolf Seyfo
|
Zülfikar Hatunoğlu
|
Ercan Çankaya
|
16
|
Zizka
|
Sanem Kahraman
|
Selim Kaya
|
17
|
Bosetti
|
Musa Özdemir
|
Muhammed Mir Bilgin
|
18
|
Giz
|
Gülizar Yanık
|
Müslüm Çelik
|
19
|
Look at the Star
|
Birol Bulut
|
Nevzat Avci
|
20
|
Mangusta
|
Murat Cavcav
|
Vedat Abiş
|
21
|
Ohrid İncisi
|
Fedai Kahraman
|
Mertcan Çelik
|
22
|
Canotay
|
Oktay Serici
|
Hışman Çizik
GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA
Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi. İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi. İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti. Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.
EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI
Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.
EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.
Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu. Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.
ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE
Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'inciyi "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.
Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.