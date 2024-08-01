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Giriş Tarihi: 1.8.2024 10:02 Son Güncelleme: 1.8.2024 11:05

Filenin Sultanları, Paris 2024'te Dominik Cumhuriyeti karşısında! (CANLI İZLE)

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

Filenin Sultanları, Paris 2024’te Dominik Cumhuriyeti karşısında! CANLI İZLE

Paris 2024 Olimpiyatları C grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları, Hollanda karşısında alınan tarihi galibiyetin ardından Dominik Cumhuriyeti karşısında da kazanıp 2. sırayı garantilemek istiyor. Paris Olimpiyat Oyunları'nda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

1. SET SONUCU: TÜRKİYE (0) 21-25 (1) DOMİNİK CUMHURİYETİ
2. SET SONUCU: TÜRKİYE (1) 25-18 (1) DOMİNİK CUMHURİYETİ
3. SET OYNANIYOR: TÜRKİYE 13-7 DOMİNİK CUMHURİYETİ

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Filenin Sultanları, Paris 2024'te Dominik Cumhuriyeti karşısında! (CANLI İZLE)
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