Paris’te her gün bir skandal var!

26 Temmuz'da başlayan oyunlarda 5 gün geride kalırken 10 bin 500 sporcu ve antrenörleri dahil 15 bin kişi, kendileri için kurulan Olimpiyat Köyü'nde konaklıyor. Sporcuların büyük bölümü düzensiz menü ve eksik yiyeceklerden dolayı sıkıntı yaşıyor.Kendilerine yeterli proteinin sağlanmamasını eleştiren sporcular, içme suyuna erişim konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor.Bir diğer sorunlu konu ise havalandırmanın yetersizliği… Sporcular, klima yerine yeraltı suyuyla yapılan soğutma sisteminin binalarda işe yaramadığını savunuyor. Kalınan odalarla müsabaka alanlarına gidilen otobüslerde yaşanan sıcaklık problemini bazı kafileler, ülkelerinden getirdikleri mobil klimalarla çözmeye çalışıyor.Olimpiyat Köyü'nde yaşanılan sorunları dile getiren birçok sporcudan biri de Amerika Birleşik Devletleri takımından tenisçi Coco Gauff oldu. Bazı arkadaşlarının bir otele taşındığını söyleyen 20 yaşındaki sporcu, şu sözlerle yaşananlara tepki gösterdi: "10 kız, iki banyo. Ben hariç tüm tenisçi kızlar bir otele taşındı. Yani şimdi sadece 5 kız var ve iki banyo var. Karton yataklarda uyuyabilmek için okçuluk takımından örtü ödünç aldım."