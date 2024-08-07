Helal olsun Buse!

Paris Olimpiyat Oyunları'nda güreşte ilk madalyamız dün akşam geldi. 68 kiloda repesajda Polonyalı Viktorya Choluj'u 4-3 mağlup eden 28 yaşındaki sporcumuz, bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak ile karşılaştı.Milli sporcu, Yasemin Adar Yiğit'in ardından olimpiyat oyunlarında madalya kazanan ikinci Türk oldu. 50 kiloda ise Evin Demirhan Yavuz, son 16 turunda Kübalı Yusnelis Guzman Lopes'e 7-6 yenilerek elendi. Erkeklerde de Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macar sporcu Zoltan Levai'ye 2-1 mağlup olarak veda etti.Avrupa'da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu,Paris'te almış oldu.